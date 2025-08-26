Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Apple TV+: minissérie “A Especialista”, com Jessica Chastain, ganha trailer

Bruno Cardoso
26/08/2025 • 12:30
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ divulgou há pouco o trailer oficial de “A Especialista” (“The Savant”), minissérie estrelada por Jessica Chastain e que estreará em 26 de setembro (uma sexta-feira).

Publicidade

Com um total de oito episódios, a produção narrará a história de uma investigadora à paisana conhecida como The Savant (Chastain), que se infiltra em grupos de ódio na internet numa tentativa de parar extremistas antes que eles comecem a agir.

YouTube video

O serviço de streaming da gigante de Cupertino também compartilhou uma versão do trailer dublada em português do Brasil:

YouTube video

Além da estrela principal, o elenco de “A Especialista” contará com Dagmara Dominczyk (“Succession”), Jordana Spiro (“Vivendo e Morrendo”), Trinity Lee Shirley (“Da Bottomz”), Toussaint Francois Battiste (“En attendant Godot”), Cole Doman (“Equal”), Hannah Gross (“Coringa”), David Wilson Barnes (“Inferno Sobre Rodas”) e Michael Mosley (“The Calling”), bem como com Nnamdi Asomugha (que fez “The Banker”, do Apple TV+) e James Badge Dale (“Homem de Ferro 3”).

Melissa James Gibson, que também é a showrunner da produção, assume o roteiro, enquanto Matthew Heineman dirigirá os episódios. Ele também atua como produtor ao lado de Gibson, Chastain, Kelly Carmichael, Brian Madden e Jessica Giles, que é editora-chefe da Cosmopolitan (revista na qual foi publicada a história real que serve como base para a trama de “The Savant”). A autora da matéria original, Andrea Stanley, atuará como consultora da produção da Apple.

Publicidade

“The Savant” é uma produção da FIFTH SEASON para o Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Apple continua conversas sobre compra da Mistral e da Perplexity AI
Posts relacionados