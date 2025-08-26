Apple TV+: minissérie “A Especialista”, com Jessica Chastain, ganha trailer

O Apple TV+ divulgou há pouco o trailer oficial de “A Especialista” (“The Savant”), minissérie estrelada por Jessica Chastain e que estreará em 26 de setembro (uma sexta-feira).

Publicidade

Com um total de oito episódios, a produção narrará a história de uma investigadora à paisana conhecida como The Savant (Chastain), que se infiltra em grupos de ódio na internet numa tentativa de parar extremistas antes que eles comecem a agir.

O serviço de streaming da gigante de Cupertino também compartilhou uma versão do trailer dublada em português do Brasil:

Além da estrela principal, o elenco de “A Especialista” contará com Dagmara Dominczyk (“Succession”), Jordana Spiro (“Vivendo e Morrendo”), Trinity Lee Shirley (“Da Bottomz”), Toussaint Francois Battiste (“En attendant Godot”), Cole Doman (“Equal”), Hannah Gross (“Coringa”), David Wilson Barnes (“Inferno Sobre Rodas”) e Michael Mosley (“The Calling”), bem como com Nnamdi Asomugha (que fez “The Banker”, do Apple TV+) e James Badge Dale (“Homem de Ferro 3”).

Melissa James Gibson, que também é a showrunner da produção, assume o roteiro, enquanto Matthew Heineman dirigirá os episódios. Ele também atua como produtor ao lado de Gibson, Chastain, Kelly Carmichael, Brian Madden e Jessica Giles, que é editora-chefe da Cosmopolitan (revista na qual foi publicada a história real que serve como base para a trama de “The Savant”). A autora da matéria original, Andrea Stanley, atuará como consultora da produção da Apple.

Publicidade

“The Savant” é uma produção da FIFTH SEASON para o Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.