Baixe os wallpapers inspirados no convite do evento “Awe dropping”

A Apple liberou hoje o convite para o evento “Awe dropping”, que acontecerá no dia 9 de setembro e provavelmente será palco para o lançamento dos “iPhones 17”. Como de tradição, o designer Basic Apple Guy disponibilizou há pouco wallpapers inspirados na identidade visual do convite.

Desta vez, ele preparou duas coleções de wallpapers (com versões para iPad, iPhone e Mac): uma inspirada no logo do evento em si, com um fundo preto, e outra com um gradiente inspirado nas suas cores.

Eis os links diretos para download:

Awe Dropping : iPad | Mac | iPhone

: iPad Mac iPhone Gradiente: iPad | Mac | iPhone

O convite para o evento “Awe dropping”, vale recordar, tem como destaque as cores laranja e azul claro — segundo o jornalista Mark Gurman, elas fazem referência a uma nova cor para o modelo “Pro” e ao rumorado “iPhone 17 Air”.

Como sempre, faremos uma cobertura completa do evento — seja aqui no site, pela nossa transmissão no YouTube ou por meio das nossas redes sociais (no X e no Mastodon).