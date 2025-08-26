Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Baixe os wallpapers inspirados no convite do evento “Awe dropping”

Douglas Nascimento
26/08/2025 • 19:00

A Apple liberou hoje o convite para o evento “Awe dropping”, que acontecerá no dia 9 de setembro e provavelmente será palco para o lançamento dos “iPhones 17”. Como de tradição, o designer Basic Apple Guy disponibilizou há pouco wallpapers inspirados na identidade visual do convite.

Publicidade

Desta vez, ele preparou duas coleções de wallpapers (com versões para iPad, iPhone e Mac): uma inspirada no logo do evento em si, com um fundo preto, e outra com um gradiente inspirado nas suas cores.

Wallpapers do evento Awe Dropping
Wallpapers do evento Awe Dropping

Eis os links diretos para download:

Posts relacionados

O convite para o evento “Awe dropping”, vale recordar, tem como destaque as cores laranja e azul claro — segundo o jornalista Mark Gurman, elas fazem referência a uma nova cor para o modelo “Pro” e ao rumorado “iPhone 17 Air”.

Como sempre, faremos uma cobertura completa do evento — seja aqui no site, pela nossa transmissão no YouTube ou por meio das nossas redes sociais (no X e no Mastodon).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple anuncia sua quarta loja na Índia, que abrirá no dia 4 de setembro
Posts relacionados