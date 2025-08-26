Navegue

Mulher usando MacBook Pro

Como abrir e salvar uma imagem copiada no app Pré-Visualização [Mac]

Pedro Henrique Nunes
26/08/2025
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Pré-Visualização (Preview) possui vários truques bacanas para quem costuma usar o Mac com frequência — por aqui, inclusive, nós já demos várias dicas essenciais para ele.

Neste artigo, você aprenderá como é supersimples criar uma nova imagem dentro do app com base numa foto que tiver copiado da web, por exemplo. Assim, você pode salvá-la diretamente por lá.

Veja como fazer! 👨‍💻

Antes de mais nada, copie a imagem desejada no seu navegador ou de qualquer outra área do macOS, por exemplo.

Depois, abra o app Pré-Visualização e vá até Arquivo » Novo da Área de Transferência, na barra de menus. Ou, se preferir, use o atalho ⌘ command N.

Com isso, a imagem será aberta e você poderá adicionar algum elemento extra (usando as diversas ferramentas disponíveis). Quando quiser salvar a imagem, vá até Arquivo » Salvar… ou use S.

via Cult of Mac

