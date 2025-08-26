Como redimensionar uma imagem no app Pré-Visualização [Mac]

Nós já trouxemos inúmeras dicas interessantes para quem costuma usar o aplicativo Pré-Visualização (Preview) nos Macs. Por lá, por exemplo, os usuários podem assinar um documento, remover o fundo de uma imagem e até alterar a cor de fundo do app.

Na dica de hoje, você aprenderá como alterar as dimensões de alguma imagem que tenha aberto com o Pré-Visualização. Há duas maneiras de fazer esse processo, como veremos em detalhes nos parágrafos seguintes! 👨‍💻

Primeiro método

Com a imagem aberta no app, vá até Ferramentas » Ajustar Tamanho…, na barra de menus (localizada na parte superior).

Use as sugestões de medidas (no menu suspenso “Ajustar para”) ou faça os ajustes manualmente usando os campos abaixo. Em “Tamanho Resultante”, você pode conferir o tamanho original do arquivo e o quanto ele aumentou/diminuiu depois que fez as mudanças.

Para finalizar, clique em “OK”.

Segundo método

Ainda com o app aberto, clique no ícone do Marcação (representado por um lápis, na barra superior) e no nono botão, da esquerda para a direita.

Com isso, a mesma janelinha de redimensionamento será aberta.

via MakeUseOf