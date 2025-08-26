Compatível com HomeKit e chaves no app Carteira, fechadura Lock Pro é lançada pela Level

A Level anunciou nesta terça-feira o lançamento da Lock Pro, a sua mais nova fechadura inteligente compatível não só com o HomeKit, mas também com o recurso chaves de casa (home keys), que deixa você destrancar a sua porta ao aproximar um iPhone ou Apple Watch.

Publicidade

Apesar de contar com esses recursos focados em usuários da Apple, a Lock Pro também é compatível com o protocolo Matter (via Thread), o que significa que ela funciona com ecossistemas como Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings, além de contar com conexão Bluetooth.

Divulgação/Level Divulgação/Level

Assim como outros produtos da Level, a nova fechadura traz um design discreto — perfeito para quem não gosta daquele visual futurista de outras smart locks. “Nunca antes existiu uma fechadura inteligente que reunisse tanta tecnologia no tamanho de uma fechadura de segurança tradicional. Com a Level Lock Pro, os proprietários não precisam escolher entre design e praticidade”, comentou a companhia em um comunicado à imprensa.

Segundo a fabricante, a Level Lock Pro possui um hardware de próxima geração, o que garante mais performance e eficiência — e, consequentemente, uma maior autonomia de bateria. Ela também é capaz de detectar se e quando uma porta foi aberta, além dispensar sensores e ímãs expostos para um visual ainda mais minimalista.

Além funcionar com o home keys da Apple, a fechadura também suporta a tecnologia NFC , o que significa que donos de aparelhos Android, por exemplo, também poderão entrar em suas casas com simples um toque de seus smartphones. Isso também é útil em casos em que o usuário deseja conceder acesso à sua residência para pessoas que não tem um iPhone ou coisa do tipo, como crianças — algo que pode ser feito com a ajuda de cartões ou chaveiros especiais.

Obviamente, a Lock Pro também funciona com chaves tradicionais (ela vem com duas, inclusive), mas também é possível adquirir um teclado que permite destrancá-la com a ajuda de uma senha. Esse keypad, que é vendido separadamente, pode ser encontrado no site da Level pelo preço US$80.

Divulgação/Level Divulgação/Level

Disponível por US$350 no site da fabricante, a Lock Pro está disponível em duas cores: Matte Black e Satin Nickel.

via 9to5Mac