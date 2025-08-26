É oficial: o evento de apresentação dos “iPhones 17” acontecerá em 9/9

A Apple acaba de confirmar a keynote de apresentação dos “iPhones 17”, que leva o nome de “Awe dropping” (podemos traduzir para “Impressionante”, talvez), para o dia 9 de setembro (uma terça-feira).

A empresa, inclusive, já começou a enviar os convites da keynote, que acontecerá às 10h de Cupertino (14h pelo horário de Brasília e às 18h em Lisboa), no Steve Jobs Theater, lá no Apple Park.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Seguindo a cartilha dos últimos anos, a keynote de lançamento deverá ser pré-gravada e transmitida pelo site da Apple, pelo app Apple TV e pelo canal oficial da empresa no YouTube — embora algumas pessoas sejam convidadas a assistir a ele presencialmente.

Como sempre, também será possível acompanhar tudo pelo MacMagazine — seja pela nossa transmissão ou a partir da nossa cobertura completa no site. Também faremos o liveblogging do evento no X (antigo Twitter) e no Mastodon.

Aliás, aparentemente já está até pronto o hashmoji especial para esse evento no X — para quem twittar com #AppleEvent no dia:

O que esperar do evento?

Obviamente, as grandes estrelas dessa apresentação deverão ser o “iPhone 17”, o “iPhone 17 Pro”, o “iPhone 17 Pro Max” e o aguardado “iPhone 17 Air” — suposto smartphone ultrafino da gigante de Cupertino que dominou o noticiário de tecnologia nos últimos meses.

Como de costume, também deveremos ver novos Apple Watches, o que provavelmente incluirá o “Series 11”, o “Ultra 3” e, quem sabe, uma terceira geração do Apple Watch SE, que já está há três anos sem receber uma atualização.

Também não podemos descartar, é claro, novos modelos de AirPods, AirTags e até uma Apple TV 4K repaginada, embora as chances de todos esses produtos darem as caras no mesmo dia sejam relativamente baixas.

A espera está acabando! 📱