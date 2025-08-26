Edição de imagens no Gemini ganha maior precisão, recurso de fusão e mais

O Google anunciou uma grande atualização para o recurso de edição de imagens do Gemini, agora impulsionado pelo modelo Gemini 2.5 Flash Image. A novidade amplia as possibilidades criativas da ferramenta e traz maior precisão ao editar fotos, preservando melhor a consistência visual de pessoas, animais e objetos.

Publicidade

Entre os novos recursos, está a capacidade de manter a identidade de personagens em diferentes cenários. Isso permite, por exemplo, aplicar mudanças de roupas ou ambientes sem comprometer a fisionomia original. Também é possível agora a fusão de múltiplas imagens, criando uma única cena a partir de diferentes fotografias.

Outro destaque é função de edição local com linguagem natural. O usuário pode pedir, por exemplo, para alterar a cor de uma camiseta, remover uma pessoa da foto ou aplicar um estilo visual de outra imagem sobre um objeto.

Divulgação/Google

Segundo o Google, todas as imagens geradas ou editadas no Gemini incluem marcações de IA, com uma marca d’água visível e o SynthID invisível.

O Gemini 2.5 Flash Image já está disponível tanto para usuários do Gemini, quanto para desenvolvedores por meio da Gemini API ou do Google AI Studio.