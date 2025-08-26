Edição de imagens no Gemini ganha maior precisão, recurso de fusão e mais

O Google anunciou uma grande atualização para o recurso de edição de imagens do Gemini, agora impulsionado pelo modelo Gemini 2.5 Flash Image. A novidade amplia as possibilidades criativas da ferramenta e traz maior precisão ao editar fotos, preservando melhor a consistência visual de pessoas, animais e objetos.
Entre os novos recursos, está a capacidade de manter a identidade de personagens em diferentes cenários. Isso permite, por exemplo, aplicar mudanças de roupas ou ambientes sem comprometer a fisionomia original. Também é possível agora a fusão de múltiplas imagens, criando uma única cena a partir de diferentes fotografias.
Outro destaque é função de edição local com linguagem natural. O usuário pode pedir, por exemplo, para alterar a cor de uma camiseta, remover uma pessoa da foto ou aplicar um estilo visual de outra imagem sobre um objeto.
Segundo o Google, todas as imagens geradas ou editadas no Gemini incluem marcações de IA, com uma marca d’água visível e o SynthID 1Tecnologia do Google que insere marcas d’água e identifica conteúdo gerado por IA. invisível.
O Gemini 2.5 Flash Image já está disponível tanto para usuários do Gemini, quanto para desenvolvedores por meio da Gemini API 2Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. ou do Google AI Studio.
Notas de rodapé
- 1Tecnologia do Google que insere marcas d’água e identifica conteúdo gerado por IA.
- 2Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.