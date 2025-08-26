Estojo dos “AirPods Pro 3” será menor e não terá botão de configuração, segundo leaker

Em mais um post no seu blog pessoal, o leaker Majin Bu deu alguns detalhes extras sobre os “AirPods Pro 3”, cujo lançamento parece iminente.

Publicidade

A primeira mudança mais aparente tem a ver com o estojo de carregamento, que deverá ser ligeiramente menor quando comparado ao dos AirPods Pro 2.

AirPods Pro 3 New Design Unveiled



Full Article:https://t.co/YuRu4gFo5J pic.twitter.com/kYOqlb5pit — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 26, 2025 Novo design do AirPods Pro 3 revelado

Artigo completo:

majinbuofficial.com/airpods-pro-3-

O leaker, inclusive, divulgou imagens do que seria uma capa de proteção para o estojo, que conta 64,5mm de largura (ou 72,3mm, se contarmos o gancho para alças) e 49,7mm de altura. Não há medidas relacionadas à espessura do acessório.

Outra coisa que deverá mudar é a forma como emparelhamos os fones com novos dispositivos, já que o botão de configuração — aquele posicionado na parte de trás do estojo de carregamento — provavelmente será removido, assim como aconteceu com os AirPods 4.

New info on AirPods Pro 3…

The case size will decrease slightly, and the pairing button will be removed. Instead, you can tap on the case itself. pic.twitter.com/vA7dY2Pa4j — Asher (@asherdipps) August 26, 2025 Novas informações sobre os AirPods Pro 3…

O tamanho da capa diminuirá ligeiramente e o botão de pareamento será removido. Em vez disso, você pode tocar na própria capa.

De acordo com a fonte, para conectar os fones a um smartphone Android, por exemplo, será necessário realizar toques rápidos na case, que também suportará outros gestos — permitindo, assim, controlar coisas como a reprodução da música e até o volume.

Publicidade

Fora isso, os “AirPods Pro 3” deverão ser bem parecidos com a geração atual, como a capa vazada indica. O estojo de carregamento também deverá continuar trazendo os furos para alças (lanyards) na sua lateral direita, bem como a entrada USB-C e as furações para os alto-falantes.

A expectativa é que os novos fones contem também com melhorias no áudio, um sensor de frequência cardíaca e sejam lançados no mês que vem junto aos “iPhones 17”.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.