Estojo dos “AirPods Pro 3” será menor e não terá botão de configuração, segundo leaker

Em mais um post no seu blog pessoal, o leaker Majin Bu deu alguns detalhes extras sobre os “AirPods Pro 3”, cujo lançamento parece iminente.
A primeira mudança mais aparente tem a ver com o estojo de carregamento, que deverá ser ligeiramente menor quando comparado ao dos AirPods Pro 2.
O leaker, inclusive, divulgou imagens do que seria uma capa de proteção para o estojo, que conta 64,5mm de largura (ou 72,3mm, se contarmos o gancho para alças) e 49,7mm de altura. Não há medidas relacionadas à espessura do acessório.
Outra coisa que deverá mudar é a forma como emparelhamos os fones com novos dispositivos, já que o botão de configuração — aquele posicionado na parte de trás do estojo de carregamento — provavelmente será removido, assim como aconteceu com os AirPods 4.
De acordo com a fonte, para conectar os fones a um smartphone Android, por exemplo, será necessário realizar toques rápidos na case, que também suportará outros gestos — permitindo, assim, controlar coisas como a reprodução da música e até o volume.
Fora isso, os “AirPods Pro 3” deverão ser bem parecidos com a geração atual, como a capa vazada indica. O estojo de carregamento também deverá continuar trazendo os furos para alças (lanyards) na sua lateral direita, bem como a entrada USB-C e as furações para os alto-falantes.
A expectativa é que os novos fones contem também com melhorias no áudio, um sensor de frequência cardíaca e sejam lançados no mês que vem junto aos “iPhones 17”.
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.