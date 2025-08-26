Navegue

Leitura de 2 minuto

Estojo dos “AirPods Pro 3” será menor e não terá botão de configuração, segundo leaker

Bruno Cardoso
26/08/2025 • 13:10

Em mais um post no seu blog pessoal, o leaker Majin Bu deu alguns detalhes extras sobre os “AirPods Pro 3”, cujo lançamento parece iminente.

A primeira mudança mais aparente tem a ver com o estojo de carregamento, que deverá ser ligeiramente menor quando comparado ao dos AirPods Pro 2.

Novo design do AirPods Pro 3 revelado
Artigo completo:
majinbuofficial.com/airpods-pro-3-

O leaker, inclusive, divulgou imagens do que seria uma capa de proteção para o estojo, que conta 64,5mm de largura (ou 72,3mm, se contarmos o gancho para alças) e 49,7mm de altura. Não há medidas relacionadas à espessura do acessório.

Outra coisa que deverá mudar é a forma como emparelhamos os fones com novos dispositivos, já que o botão de configuração — aquele posicionado na parte de trás do estojo de carregamento — provavelmente será removido, assim como aconteceu com os AirPods 4.

Novas informações sobre os AirPods Pro 3…
O tamanho da capa diminuirá ligeiramente e o botão de pareamento será removido. Em vez disso, você pode tocar na própria capa.

De acordo com a fonte, para conectar os fones a um smartphone Android, por exemplo, será necessário realizar toques rápidos na case, que também suportará outros gestos — permitindo, assim, controlar coisas como a reprodução da música e até o volume.

Fora isso, os “AirPods Pro 3” deverão ser bem parecidos com a geração atual, como a capa vazada indica. O estojo de carregamento também deverá continuar trazendo os furos para alças (lanyards) na sua lateral direita, bem como a entrada USB-C e as furações para os alto-falantes.

A expectativa é que os novos fones contem também com melhorias no áudio, um sensor de frequência cardíaca e sejam lançados no mês que vem junto aos “iPhones 17”.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
