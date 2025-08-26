Navegue

Apple Music

Ferramenta de migração para o Apple Music é disponibilizada no Brasil e em mais 6 países

Douglas Nascimento
26/08/2025 • 09:19
Lançado em maio apenas na Austrália e na Nova Zelândia, o recurso que permite transferir a biblioteca e playlists de outros serviços de streaming de música para o Apple Music — uma ferramenta que é fornecida pelo SongShift, cabe destacar — chegou ao Brasil e a outros seis países recentemente.

Agora, além dos brasileiros e de moradores dos dois países supracitados, usuários na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, no México e no Reino Unido podem migrar com facilidade seus conteúdos para o serviço da Maçã, eliminando a necessidade de fazê-lo manualmente ou de usar ferramentas potencialmente inseguras.

A novidade pode ser usada tanto no iOS/iPadOS quanto no Android ou pela web. Basta acessar os Ajustes/Configurações do Apple Music, tocar/clicar em “Transferir Música de Outros Serviços de Música” (ou em “Transferir Música”, na web), escolher o serviço desejado, iniciar sessão e selecionar os itens que deseja transferir.

Apple Music

Feito isso, basta tocar/clicar em “Adicionar à Biblioteca” e aguardar o Apple Music encontrar correspondências para as músicas selecionadas em seu catálogo — o que pode resultar tanto em uma mensagem sinalizando uma transferência completa ou outra destacando que algumas músicas precisam ser revisadas.

Esse último caso ocorre quando o Apple Music não encontra uma correspondência exata, mas encontra versões alternativas. O usuário tem 30 dias, a partir daí, para escolher alguma dessas versões alternativas, não podendo iniciar novas transferências no dispositivo enquanto essa etapa estiver pendente.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
