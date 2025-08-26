Ferramenta de migração para o Apple Music é disponibilizada no Brasil e em mais 6 países

Lançado em maio apenas na Austrália e na Nova Zelândia, o recurso que permite transferir a biblioteca e playlists de outros serviços de streaming de música para o Apple Music — uma ferramenta que é fornecida pelo SongShift, cabe destacar — chegou ao Brasil e a outros seis países recentemente.

Agora, além dos brasileiros e de moradores dos dois países supracitados, usuários na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, no México e no Reino Unido podem migrar com facilidade seus conteúdos para o serviço da Maçã, eliminando a necessidade de fazê-lo manualmente ou de usar ferramentas potencialmente inseguras.

A novidade pode ser usada tanto no iOS/iPadOS quanto no Android ou pela web. Basta acessar os Ajustes/Configurações do Apple Music, tocar/clicar em “Transferir Música de Outros Serviços de Música” (ou em “Transferir Música”, na web), escolher o serviço desejado, iniciar sessão e selecionar os itens que deseja transferir.

Feito isso, basta tocar/clicar em “Adicionar à Biblioteca” e aguardar o Apple Music encontrar correspondências para as músicas selecionadas em seu catálogo — o que pode resultar tanto em uma mensagem sinalizando uma transferência completa ou outra destacando que algumas músicas precisam ser revisadas.

Esse último caso ocorre quando o Apple Music não encontra uma correspondência exata, mas encontra versões alternativas. O usuário tem 30 dias, a partir daí, para escolher alguma dessas versões alternativas, não podendo iniciar novas transferências no dispositivo enquanto essa etapa estiver pendente.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

