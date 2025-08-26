Google Tradutor ganha tradução ao vivo e ferramenta parecida com o Duolingo

A gigante de Mountain View anunciou uma atualização significativa para o Google Tradutor, que passa a contar com um novo modo de tradução em tempo real para conversas e uma ferramenta experimental de prática personalizada de idiomas. As novidades são impulsionadas pelos modelos de inteligência artificial do Gemini, responsáveis por avanços recentes em tradução multimodal e síntese de voz.

O recurso chamado “Traduzir Ao Vivo” permite que usuários mantenham uma conversa enquanto a tradução é exibida em áudio e texto na tela instantaneamente. O sistema reconhece pausas, sotaques e entonações, alternando automaticamente entre os dois idiomas de forma natural.

A função é compatível com 70 idiomas, incluindo hindi, coreano e tâmil, e utiliza modelos avançados de reconhecimento de voz capazes de operar em ambientes costumeiramente barulhentos, como cafés e aeroportos. A novidade substitui o recurso anterior de conversas e já está disponível para Android e iOS nos Estados Unidos, Índia e México. A atualização deverá chegar a outros países em breve.

Outra novidade é a inclusão de uma ferramenta de aprendizado de idiomas voltada para o desenvolvimento da conversação. O usuário pode selecionar coisas como idioma, nível de conhecimento e objetivo de estudo; em seguida, o Tradutor gera cenários interativos de escuta e fala adaptados a cada perfil.

Os níveis disponíveis vão do básico ao avançado, com um nível para iniciantes absolutos previsto para ser lançado em data futura. A prática inclui opções de ouvir diálogos e identificar palavras ou treinar a fala com dicas de pronúncia. O recurso acompanha o progresso diário do usuário e foi desenvolvido com base em estudos de aquisição de linguagem.

A novidade está em fase beta para Android e iOS, inicialmente disponível para falantes de inglês que estejam praticando espanhol e francês, bem como falantes de espanhol, francês e português praticando inglês. Durante esse período, o uso é gratuito.

Com essas adições, o Google Tradutor deixa de atuar apenas como ferramenta de tradução de palavras e frases para se tornar também um assistente de aprendizado de idiomas e um recurso de comunicação ao vivo.

Segundo a empresa, cerca de um trilhão de palavras são traduzidas mensalmente em seus serviços, número que tende a crescer a adoção das novas funcionalidades.