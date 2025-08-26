HBO Max aumenta os preços de todos os seus planos anuais no Brasil

Após o tira casaco/bota casaco que foi a mudança de nome do atual HBO Max, o serviço de streaming decidiu aumentar os preços de todos os planos anuais e do plano mensal Standard — na esteira de aumentos do Disney+ e do Apple TV+.
Os novos valores passam a valer hoje para novos assinantes; já clientes existentes serão impactados com o aumento a partir de 26 de setembro. Vale notar que os preços dos planos mensais Básico com Anúncios e Platinum permanecem os mesmos.
Confira os valores atuais dos planos mensais:
|Plano
|Preço mensal (anterior)
|Preço mensal (novo)
|Variação (%)
|Básico com Anúncios
|R$30
|R$30
|–
|Standard
|R$40
|R$45
|+12,5%
|Platinum
|R$56
|R$56
|–
Abaixo, os valores atualizados dos planos anuais:
|Plano
|Preço anual (anterior)
|Preço anual (novo)
|Variação (%)
|Básico com Anúncios
|R$227
|R$275
|+21,1%
|Standard
|R$359
|R$419
|+16,7%
|Platinum
|R$479
|R$539
|+12,5%
Assinantes vitalícios — que aproveitaram a oferta de 50% de desconto na mensalidade quando o serviço de streaming aterrissou no Brasil — também serão afetados pelo aumento, de modo que a assinatura do plano Standard passará de R$20/mês para R$22,45/mês (+12,3%).
Apesar do aumento, as características de cada plano (como telas simultâneas, qualidade de transmissão e quantidade de downloads) foram mantidas.