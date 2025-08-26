Navegue

HBO Max aumenta os preços de todos os seus planos anuais no Brasil

O plano mensal Standard também ficou mais caro
Luiz Gustavo Ribeiro
26/08/2025 • 15:25
Logo do HBO Max

Após o tira casaco/bota casaco que foi a mudança de nome do atual HBO Max, o serviço de streaming decidiu aumentar os preços de todos os planos anuais e do plano mensal Standard — na esteira de aumentos do Disney+ e do Apple TV+.

Os novos valores passam a valer hoje para novos assinantes; já clientes existentes serão impactados com o aumento a partir de 26 de setembro. Vale notar que os preços dos planos mensais Básico com Anúncios e Platinum permanecem os mesmos.

Confira os valores atuais dos planos mensais:

PlanoPreço mensal (anterior)Preço mensal (novo)Variação (%)
Básico com AnúnciosR$30R$30
StandardR$40R$45+12,5%
PlatinumR$56R$56

Abaixo, os valores atualizados dos planos anuais:

PlanoPreço anual (anterior)Preço anual (novo)Variação (%)
Básico com AnúnciosR$227R$275+21,1%
StandardR$359R$419+16,7%
PlatinumR$479R$539+12,5%

Assinantes vitalícios — que aproveitaram a oferta de 50% de desconto na mensalidade quando o serviço de streaming aterrissou no Brasil — também serão afetados pelo aumento, de modo que a assinatura do plano Standard passará de R$20/mês para R$22,45/mês (+12,3%).

Apesar do aumento, as características de cada plano (como telas simultâneas, qualidade de transmissão e quantidade de downloads) foram mantidas.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
