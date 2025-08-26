HBO Max aumenta os preços de todos os seus planos anuais no Brasil

Após o tira casaco/bota casaco que foi a mudança de nome do atual HBO Max, o serviço de streaming decidiu aumentar os preços de todos os planos anuais e do plano mensal Standard — na esteira de aumentos do Disney+ e do Apple TV+.

Os novos valores passam a valer hoje para novos assinantes; já clientes existentes serão impactados com o aumento a partir de 26 de setembro. Vale notar que os preços dos planos mensais Básico com Anúncios e Platinum permanecem os mesmos.

Confira os valores atuais dos planos mensais:

Plano Preço mensal (anterior) Preço mensal (novo) Variação (%) Básico com Anúncios R$30 R$30 – Standard R$40 R$45 +12,5% Platinum R$56 R$56 –

Abaixo, os valores atualizados dos planos anuais:

Plano Preço anual (anterior) Preço anual (novo) Variação (%) Básico com Anúncios R$227 R$275 +21,1% Standard R$359 R$419 +16,7% Platinum R$479 R$539 +12,5%

Assinantes vitalícios — que aproveitaram a oferta de 50% de desconto na mensalidade quando o serviço de streaming aterrissou no Brasil — também serão afetados pelo aumento, de modo que a assinatura do plano Standard passará de R$20/mês para R$22,45/mês (+12,3%).

Apesar do aumento, as características de cada plano (como telas simultâneas, qualidade de transmissão e quantidade de downloads) foram mantidas.