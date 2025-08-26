Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Reações medievais: Adesivos, OVIVO, ABC Star – Letter Tracing e mais!

Marcelo Melo
26/08/2025 • 21:53

Nesta terça-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Reações medievais: Adesivos, desenvolvido por Pavel Dubov, possibilita que você inclua adesivos estranhos curiosos nas suas mensagens enviadas pelo iMessage.

São dezenas de figuras, que incluem animações — com opções para as mais diversas ocasiões e para os mais diversos sensos de humor.

Aproveite a oferta! 🏰

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$150 em descontos:

Jogos

Jornada minimalista.

Explore um mundo de mistérios.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Diversão educacional.

Editor de texto.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
