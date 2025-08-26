Saiu o Parallels Desktop 26, nova versão do virtualizador para o macOS Tahoe 26

A Parallels lançou hoje oficialmente a versão 26 do Parallels Desktop, o popular software de virtualização para Macs. A atualização chega trazendo suporte otimizado para o macOS Tahoe 26 e diversas melhorias voltadas tanto para usuários finais quanto para administradores de TI e equipes corporativas.

Um dos destaques desta vez é o alinhamento da numeração da versão com a do próprio macOS, facilitando o acompanhamento de compatibilidade e atualizações. Assim como acontecia na era do macOS 10.x, o Parallels Desktop passa a adotar a mesma sequência numérica, estreando agora com a versão 26.

Segundo a Parallels, esta versão estabelece as bases para suporte total ao macOS 26, com otimizações em andamento. O núcleo do Parallels também passou por uma refatoração completa, com limpeza e modernização do código, tornando a plataforma mais estável e preparada para recursos futuros. Embora uma atualização gráfica ainda esteja por vir, a empresa já promete melhorias de desempenho e visual nas próximas versões.

Recursos para o dia a dia

Entre as novidades voltadas ao usuário comum, uma das mais úteis é o novo sistema de relatório de espaço em disco para máquinas virtuais rodando Windows. Agora, o SO da Microsoft consegue enxergar exatamente quanto espaço livre existe no Mac hospedeiro, evitando problemas como travamentos, lentidão ou falhas por falta de armazenamento durante instalações ou atualizações.

A interface também recebeu ajustes sutis, com ícones atualizados na barra de menus e no Dock para melhor integração com o visual do macOS 26. Outro ponto importante foi a adaptação dos processos em segundo plano às novas regras do sistema, garantindo que recursos como o excelente Modo Coherence (que integra o Windows ao macOS) continuem funcionando sem interrupções.

Foco no ambiente corporativo

Para administradores de TI e empresas, o Parallels Desktop 26 traz recursos relevantes. O software renovou sua certificação SOC 2 Tipo II, reforçando o compromisso com segurança, disponibilidade e privacidade. Há ainda um novo guia para implantação de aplicativos Windows individuais em Macs, permitindo disponibilizar apenas os apps necessários sem expor o usuário a todo o ambiente Windows.

A integração com ferramentas de gerenciamento também evoluiu. Agora é possível monitorar e gerenciar atualizações do Windows em VMs diretamente pelo Jamf ou outras soluções MDM, com scripts disponibilizados no GitHub da Parallels.

Outro recurso em desenvolvimento é o controle granular de políticas, que permitirá a administradores definir permissões e configurações de máquinas virtuais — como pastas compartilhadas, acesso a USB, modo de rede, entre outros — de forma centralizada.

Olhando à frente

A Parallels também já revelou que planeja suportar a nova interface Liquid Glass do macOS Tahoe 26 em uma atualização futura, prometendo uma experiência visual mais moderna e alinhada ao sistema da Apple.

A assinatura do Parallels Desktop custa a partir de US$65 por ano, com garantia de reembolso de 30 dias. Um teste gratuito de 14 dias do app também está disponível para download.

Mas para vocês, leitores do MacMagazine, temos uma condição especial: usando o cupom MACMAGAZINE35 na sua compra, vocês obtêm 35% de desconto sobre o preço oficial do Parallels. Aproveitem! 😉

