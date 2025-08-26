Samsung desdenha da IA do iPhone em comercial do Galaxy Z Fold7

A Samsung voltou a cutucar a Apple em suas peças publicitárias — desta vez em um novo comercial do Galaxy Z Fold7, seu dobrável topo-de-linha anunciado em julho passado, no qual são destacados os recursos de geração de imagens com IA do dispositivo.

Uma das primeiras cenas mostra um Galaxy Z Fold7 ao lado de um iPhone e, então, o usuário do dobrável diz que precisa de uma foto em que esteja usando uma blusa — porém ele não tem nenhuma em suas redes sociais. O dono do iPhone, por sua vez, decide “resolver” esse problema tirando fotos do seu amigo usando alguns itens como ideias de vestimenta, o que não funciona.

O usuário do Galaxy, então, usa o seu dobrável para editar uma imagem e desenhando nela estampa de uma camisa, a qual é inserida por IA na imagem final. O comercial termina com a frase “Seu celular consegue fazer isso?”.

Ainda que a Apple Intelligence tenha sido lançada há quase um ano, com o iOS 18, os recursos baseados em IA da Maçã estão aquém aos de suas rivais — tanto é que a empresa está até mesmo considerando usar a tecnologia de outras companhias, como o Google, para alimentar a futura nova versão da Siri.

Já em matéria de dobráveis, cabe lembrar também que a Apple está em via de anunciar o seu primeiro smartphone do tipo no ano que vem.

