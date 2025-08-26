Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Comercial do Galaxy Z Fold7
View on YouTube

Samsung desdenha da IA do iPhone em comercial do Galaxy Z Fold7

Luiz Gustavo Ribeiro
26/08/2025 • 13:53
Leitura de 2 minuto

A Samsung voltou a cutucar a Apple em suas peças publicitárias — desta vez em um novo comercial do Galaxy Z Fold7, seu dobrável topo-de-linha anunciado em julho passado, no qual são destacados os recursos de geração de imagens com IA do dispositivo.

Publicidade

Uma das primeiras cenas mostra um Galaxy Z Fold7 ao lado de um iPhone e, então, o usuário do dobrável diz que precisa de uma foto em que esteja usando uma blusa — porém ele não tem nenhuma em suas redes sociais. O dono do iPhone, por sua vez, decide “resolver” esse problema tirando fotos do seu amigo usando alguns itens como ideias de vestimenta, o que não funciona.

Posts relacionados

O usuário do Galaxy, então, usa o seu dobrável para editar uma imagem e desenhando nela estampa de uma camisa, a qual é inserida por IA na imagem final. O comercial termina com a frase “Seu celular consegue fazer isso?”.

YouTube video

Ainda que a Apple Intelligence tenha sido lançada há quase um ano, com o iOS 18, os recursos baseados em IA da Maçã estão aquém aos de suas rivais — tanto é que a empresa está até mesmo considerando usar a tecnologia de outras companhias, como o Google, para alimentar a futura nova versão da Siri.

Publicidade

Já em matéria de dobráveis, cabe lembrar também que a Apple está em via de anunciar o seu primeiro smartphone do tipo no ano que vem.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via SamMobile

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Estojo dos “AirPods Pro 3” será menor e não terá botão de configuração, segundo leaker
Posts relacionados