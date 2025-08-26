Spotify lança DMs para facilitar compartilhamento de recomendações

Para além de uma simples plataforma musical, o Spotify, sem dúvidas, dá grande destaque à parte social. Hoje, o software está elevando esse seu apelo ao máximo com o lançamento do Messages, um recurso de mensagens diretas (direct messages, ou DMs) integrado no seu app.

Mas qual a utilidade de se trocar mensagens em um app focado na escuta de músicas? A novidade chega como uma solução mais “caseira” projetada principalmente para facilitar o compartilhamento de recomendações com amigos e familiares, sem a necessidade de usar aplicativos terceiros.

Os usuários do Spotify nos disseram que querem um espaço dedicado dentro do aplicativo para compartilhar músicas, podcasts ou audiolivros com os quais estão empolgados com amigos e familiares, e uma maneira fácil de acompanhar as recomendações. Para artistas, autores e criadores, um compartilhamento mais fácil significa mais recomendações boca a boca e ajuda a criar novos fãs.

Disponível para todos os usuários (inclusive não assinantes) com mais de 16 anos, a novidade pode ser acessada a partir da foto de perfil disponível no canto superior esquerdo do app — ou simplesmente tocando no botão de compartilhamento e escolhendo um destinatário.

As DMs do Spotify permitem trocar tanto mensagens de texto quanto reações, e requerem que o usuário do outro lado aceite uma solicitação de mensagem inicial para que a conversa prossiga. É possível bloquear outros usuários, denunciá-los ou até mesmo desativar o recurso por completo.

De acordo com o Spotify, as DMs não foram lançadas para substituir apps de terceiros, mas servem como um bom complemento para essas plataformas. A empresa, inclusive, diz que os usuários devem continuar compartilhando seus conteúdos em softwares como Instagram e Snapchat.

A plataforma, no entanto, parece trabalhar para encorajar ao máximo o uso de suas mensagens — que estão sendo lançadas em mercados selecionados não especificados —, uma vez que sugerirá o início de uma conversa sempre que você receber e clicar em um link do Spotify a partir de outro app.

