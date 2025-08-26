★ Vale a pena atualizar para um MacBook Pro com o chip M4?

Uso um MacBook há algum tempo e, recentemente, pensei em atualizar para um modelo mais novo. Os MacBooks Pro com os chips M4, M4 Pro e M4 Max estão em alta entre os modelos mais recentes do mercado. Acabei optando por comprar o modelo com o M4 Pro, o qual me custou cerca de US$2,5 mil.

Publicidade

O MacBook Pro (M4 Pro) tem opções de 14 e 16 polegadas, que vão de US$1,6 mil a US$3,2 mil e de US$2,5 mil a US$5 mil, respectivamente. Se você planeja comprar um MacBook, eu recomendaria um da série M4, por conta dos seus recursos avançados. Eles foram atualizados com a opção de carregamento rápido MagSafe e também oferecem bateria de longa duração, com mais de 24 horas de autonomia.

Os MacBooks Pro da série M4 oferecem múltiplas portas em ambos os modelos. Eles incluem uma porta HDMI 2.1, três USB-C Thunderbolt 4 e um slot para cartão SDXC para o M4 e três portas USB-C/Thunderbolt 5 para o M4 Pro e M4 Max. Há também um conector de 3,5mm para fones de ouvido e uma porta MagSafe 3, a qual possibilita um carregamento rápido em 30 minutos.

Esses são apenas os principais recursos básicos; uma lista de informações detalhadas sobre os modelos estão elencadas abaixo. Se você planeja investir uma quantia tão grande em um MacBook, recomendo optar por um da série M4, pois vale cada centavo gasto e oferece recursos e desempenho aprimorados.

Principais especificações do chip M4 Max que você deve conhecer

Falando em design, a Apple não fez muitas mudanças nos modelos com os chips M4, já que eles são semelhantes aos modelos com o M3 em termos de aparência.

Eles foram atualizados com um processador com tecnologia de 3nm de segunda geração, o que significa que mais peças minúsculas (transistores) podem caber no chip. Como resultado, você obtém um processamento mais rápido e maior economia de energia.

O brilho e as cores foram aprimorados, pois a tela Liquid Retina XDR proporciona uma experiência visual mais real.

Eles contam com CPU de quatro núcleos de alta performance, a qual melhora o seu desempenho em 50% em comparação com o chip M2.

Há também dez núcleos na GPU com recursos como cache dinâmico, sombreamento de malha e ray tracing acelerado via hardware.

A Apple enfatizou os novos recursos do Neural Engine ​​do M4. Ele é 60 vezes mais rápido que uma NPU A11 e é o melhor do mercado até o momento.

O processamento rápido da série M4

No meu MacBook anterior, a pior coisa que eu enfrentava era o atraso ao abrir várias abas. Era muito cansativo forçar o fechamento de todas as janelas entre as tarefas, pois o laptop parava de responder.

Publicidade

Com este MacBook Pro, resolvi esse problema. Mesmo assistindo a vídeos que consomem mais memória, posso continuar trabalhando em outras tarefas em diferentes abas sem atrasos ou interrupções. Com a instalação da RAM LPDDR5X e alta largura de banda, a alocação de memória ficou mais rápida. Assim, os travamentos da tela durante vídeos de alta qualidade ou a troca de abas entre as tarefas deixou de ser um problema.

Suave em termos de ruído com a tecnologia Active Cooling

Quem usa um MacBook há algum tempo sabe como o ruído da ventoinha pode ser perturbador durante longas sessões de trabalho, edição ou ao assistir a vídeos de alta qualidade. Eu mesmo costumava ficar irritado com isso, e a máquina também esquentava demais. Honestamente, às vezes eu me assustava, pois o superaquecimento também poderia causar danos.

Publicidade

Mas, com esta atualização, estou mais tranquilo. A série M4 possui recursos de resfriamento que protegem o MacBook do aquecimento excessivo durante longas sessões de trabalho. A arquitetura de 3nm ajuda a minimizar o calor térmico e garante que o computador não esquente demais durante cargas de trabalho pesadas, melhorando a eficiência do trabalho e o desempenho.

Configuração de tela facilitada com a série M4

Trabalhar no meu MacBook anterior sempre me permitia realizar uma tarefa por vez. Eu precisava usar aplicativos de terceiros como Dual Monitor Tools, UltraMon e ZBar para usar múltiplas telas. Costumava funcionar, mas tinha seus próprios problemas (como lentidão) e a exigência de assinatura premium era, às vezes, inconsistente.

Na série M4, eles integraram a possibilidade de usar o computador com múltiplas telas. Se você tem cargas de trabalho pesadas e sempre precisa de várias abas ou telas, não precisa de mais motivos para fazer esse upgrade. Você nem precisa de algum dispositivo externo, pois os chips M4 suportam até dois monitores.

Neural Engine mais rápido nos chips M4

Eu usava ferramentas como MindMeister, Google Docs, Bubbl.us para escrever rascunhos e softwares como DeepAI e Pixl para gerar imagens no meu MacBook anterior. Às vezes, isso também me irritava, pois essas ferramentas de terceiros nem sempre são confiáveis.

O chip M4 conta com um poderoso Neural Engine de 16 núcleos capaz de processar 38 trilhões de operações por segundo (TOPS). Ele oferece recursos como geração de imagens, criação de rascunhos, reconhecimento de objetos em fotos e vídeos sem qualquer dificuldade.

O que é ainda melhor é o suporte a até 128GB de memória unificada com largura de banda de 546GB/s. Isso dá ao sistema a capacidade de executar tarefas pesadas de IA sem esforço.

Publicidade

Dizem que é uma geração de aceleradores de aprendizado de máquina que oferecem excelentes recursos de IA para seu dispositivo.

Os recursos avançados do M4 exigem um foco maior na privacidade do usuário

Como a série M4 oferece recursos excepcionais (como eficiência, velocidade aprimorada e IA avançada), ela também exige privacidade e integridade de dados. Trabalhadores remotos e criadores profissionais podem, sem dúvida, confiar nesses chips, mas a segurança dos seus dados é algo que eles próprios terão que gerenciar.

Enquanto você baixa, carrega algo ou acessa documentos confidenciais de redes não autorizadas, sua privacidade corre sério risco. Adicionar uma camada extra de proteção se torna crucial — e uma VPN confiável pode ser a segurança extra que você procura.

Ferramentas como CyberGhost, Surfshark e gerenciadores de senhas podem ajudar na segurança da rede e proteger seus dados de ameaças indesejadas.

Você deve atualizar para um MacBook Pro com o chip M4?

A linha de MacBooks com os chips M4 não é apenas visualmente atraente, mas também oferece desempenho e recursos excelentes, o que faz com que valha a pena a atualização. Se você precisa de um computador para uso profissional ou apenas para uso casual, pode optar por esse laptop confiável, que é o melhor na sua faixa de preço.

Elegante, leve — o que o torna moderno e elegante — e com alta velocidade, eficiência e recursos avançados de IA, esse laptop é algo que vale a pena levar em consideração. Se você é um fanático por tecnologia, definitivamente deveria adicioná-lo à sua coleção.