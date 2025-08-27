★ 67% off no Macxvideo AI: o melhor otimizador e conversor de vídeo e imagem com IA para Mac

Todos nós temos vídeos e fotos que gostaríamos que estivessem mais nítidos — seja uma gravação de férias granulada, vídeos pixelados do celular ou retratos antigos borrados.

Publicidade

O Macxvideo AI, em sua versão 3.7, dá um upgrade real nesses arquivos, com upscaling de próxima geração alimentado por inteligência artificial para vídeos e imagens. Ele transforma conteúdo de baixa resolução em 4K nítido, recupera detalhes faciais com clareza impressionante e faz suas memórias parecerem novas de novo — tudo com apenas alguns cliques.

Aproveite 67% de desconto! Compre a versão vitalícia do Macxvideo AI por apenas US$29,95 e ganhe dois softwares premium de brinde no valor de US$ 68,95! Benefícios da compra: pagamento único e acesso vitalício a todos os recursos, confira!

Por que escolher o Macxvideo AI? Recursos e pontos positivos

Não é apenas sobre corrigir, é sobre criar. De influenciadores e YouTubers a famílias e fãs nostálgicos, o Macxvideo AI facilita o aprimoramento, o corte, a conversão, a compactação ou a gravação para 4K a 60 quadros por segundo cristalinos.

Tudo é rápido e integrado em uma única interface, para que você gaste menos tempo tentando entender as coisas e mais tempo criando conteúdos que realmente lhe interessam.

Aprimore seus vídeos com IA: remoção de ruído, aumento de detalhes e upscaling para 4K

Nem todo vídeo sai perfeito; filmagens de formatura tremidas, fotos de casamento com foco suave ou clipes apagados de uma viagem de verão podem deixar você com vontade de uma segunda tomada. O Macxvideo AI dá uma segunda vida a esses momentos. Ela usa aprimoramento de aprendizado profundo para limpar ruídos, aprimorar texturas, restaurar detalhes faciais e upscaling para 4K ou superior, tudo com o mínimo de esforço.

E se os seus vídeos estiverem instáveis ​​ou muito rápidos, a interpolação de quadros com IA adiciona suavidade extra, gerando quadros intermediários realistas. Seja corrigindo clipes de câmeras que gravam a 24qps ou transformando cenas comuns em clipes de câmera lenta, tudo acontece automaticamente, sem artefatos estranhos.

Publicidade

Desenvolvido para Mac e otimizado visando velocidade, o software é uma escolha inteligente para quem deseja extrair o máximo da suas filmagens sem gastar horas em softwares complicados.

Image AI: rostos mais nítidos e detalhes realistas, agora em 4K

Selfies desfocadas, artes de IA pixeladas, fotos antigas digitalizadas — seja qual for a fonte, a nitidez importa. O Macxvideo AI agora oferece restauração aprimorada de rostos e detalhes a qual realça a suavidade, revela texturas ocultas e recupera tons naturais com precisão impressionante. Os olhos ficam mais nítidos, a pele tem sua suavidade recuperada e detalhes antes opacos se destacam novamente.

Funciona tão bem em fotos casuais quanto em retratos ou projetos criativos. Você pode ampliar imagens para resoluções ultra-altas, como 4K, 8K ou até 10K, as quais ficam prontas na hora para impressão, arquivamento ou exibição em telas grandes.

O Macxvideo AI adiciona cores suaves e realistas a fotos monocromáticas sem parecer artificial. Seja apenas uma ou 100 imagens, os resultados parecem pessoais, nítidos, naturais e cheios de vida, com detalhes vívidos e em 4K.

Todo o seu fluxo de trabalho de vídeo com IA, uma única ferramenta

O Macxvideo AI é mais do que um aprimorador de vídeos, é o seu kit de ferramentas criativo completo. A atualização mais recente adiciona o recurso AI Audio Noise Suppression para remover instantaneamente ruídos tradicionais e ruídos de fundo, ideal para vlogs e entrevistas.

Publicidade

Agora você também pode gravar a tela com nitidez em 4K ou em até 60qps, obtendo vídeos de gameplay, tutoriais e demonstrações extremamente suaves.

Com aprimoramento de IA integrado, conversão de formatos, compactação inteligente e ferramentas de edição rápida, ele foi criado para lidar com tudo, desde o polimento de filmagens antigas até a produção de conteúdo novo — tudo em uma interface simplificada e intuitiva.

Processamento de vídeo abrangente:

Conversor : converte qualquer vídeo ou música para mais de 420 formatos, eliminando incompatibilidades ou problemas de entrada. É o melhor conversor de vídeos para Mac.

: converte qualquer vídeo ou música para mais de 420 formatos, eliminando incompatibilidades ou problemas de entrada. É o melhor conversor de vídeos para Mac. Compressor : compacta vídeos grandes para upload mais rápido e economia de espaço em disco.

: compacta vídeos grandes para upload mais rápido e economia de espaço em disco. Gravador : permite gravar tutoriais, vídeos de gameplay, cursos online, entre outros da sua tela, webcam ou de ambos. Ideal para gravar vídeos da sua tela.

: permite gravar tutoriais, vídeos de gameplay, cursos online, entre outros da sua tela, webcam ou de ambos. Ideal para gravar vídeos da sua tela. Downloader : salva vídeos, músicas, playlists, canais, transmissões ao vivo, legendas e arquivos M3U8 de mais de 1.000 sites para reprodução offline.

: salva vídeos, músicas, playlists, canais, transmissões ao vivo, legendas e arquivos M3U8 de mais de 1.000 sites para reprodução offline. Editor: oferece recursos para cortar, recortar, mesclar, inverter e girar vídeos, adicionar efeitos, marcas d’água e legendas, bem como permite criar GIFs.

Libere a versão completa vitalícia do Macxvideo AI, sua suíte de criatividade tudo-em-um, com 67% de desconto!

Este kit completo de ferramentas criativas é uma pechincha, já que ele substitui vários aplicativos caros por uma solução fácil de usar. Por apenas US$29,95, você obtém uma licença vitalícia com atualizações gratuitas — adquira aqui —, sem necessidade de assinaturas.

Além disso, aproveite dois brindes exclusivos:

Aiarty Image Matting : poderoso removedor de fundo com IA, perfeito para fotos e design.

: poderoso removedor de fundo com IA, perfeito para fotos e design. MacX MediaTrans: a maneira mais rápida de gerenciar arquivos do iPhone no Mac.

Simples, inteligente e projetado para ajudar você a criar conteúdo melhor sem esforço.

Considerações finais: ferramenta essencial para videomakers no Mac

Se você quer melhorar vídeos antigos, aprimorar seu conteúdo online ou experimentar a criatividade impulsionada pela IA, o Macxvideo AI é uma ótima opção. Ele é rápido, eficiente e projetado para usuários reais, e sem um preço alto.

Este software alcança um ótimo equilíbrio entre recursos avançados e simplicidade, tornando-se uma excelente escolha para criadores que desejam resultados profissionais sem a dor de cabeça de programas complicados.