Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 4 minuto

★ 67% off no Macxvideo AI: o melhor otimizador e conversor de vídeo e imagem com IA para Mac

Informe Publicitário
27/08/2025 • 12:30

Todos nós temos vídeos e fotos que gostaríamos que estivessem mais nítidos — seja uma gravação de férias granulada, vídeos pixelados do celular ou retratos antigos borrados.

Publicidade

O Macxvideo AI, em sua versão 3.7, dá um upgrade real nesses arquivos, com upscaling de próxima geração alimentado por inteligência artificial para vídeos e imagens. Ele transforma conteúdo de baixa resolução em 4K nítido, recupera detalhes faciais com clareza impressionante e faz suas memórias parecerem novas de novo — tudo com apenas alguns cliques.

Aproveite 67% de desconto! Compre a versão vitalícia do Macxvideo AI por apenas US$29,95 e ganhe dois softwares premium de brinde no valor de US$ 68,95!

Benefícios da compra: pagamento único e acesso vitalício a todos os recursos, confira!

Macxvideo AI

Por que escolher o Macxvideo AI? Recursos e pontos positivos

Não é apenas sobre corrigir, é sobre criar. De influenciadores e YouTubers a famílias e fãs nostálgicos, o Macxvideo AI facilita o aprimoramento, o corte, a conversão, a compactação ou a gravação para 4K a 60 quadros por segundo cristalinos.

Tudo é rápido e integrado em uma única interface, para que você gaste menos tempo tentando entender as coisas e mais tempo criando conteúdos que realmente lhe interessam.

Aprimore seus vídeos com IA: remoção de ruído, aumento de detalhes e upscaling para 4K

Nem todo vídeo sai perfeito; filmagens de formatura tremidas, fotos de casamento com foco suave ou clipes apagados de uma viagem de verão podem deixar você com vontade de uma segunda tomada. O Macxvideo AI dá uma segunda vida a esses momentos. Ela usa aprimoramento de aprendizado profundo para limpar ruídos, aprimorar texturas, restaurar detalhes faciais e upscaling para 4K ou superior, tudo com o mínimo de esforço.

Macxvideo AI

E se os seus vídeos estiverem instáveis ​​ou muito rápidos, a interpolação de quadros com IA adiciona suavidade extra, gerando quadros intermediários realistas. Seja corrigindo clipes de câmeras que gravam a 24qps ou transformando cenas comuns em clipes de câmera lenta, tudo acontece automaticamente, sem artefatos estranhos.

Publicidade

Desenvolvido para Mac e otimizado visando velocidade, o software é uma escolha inteligente para quem deseja extrair o máximo da suas filmagens sem gastar horas em softwares complicados.

Macxvideo AI

Image AI: rostos mais nítidos e detalhes realistas, agora em 4K

Selfies desfocadas, artes de IA pixeladas, fotos antigas digitalizadas — seja qual for a fonte, a nitidez importa. O Macxvideo AI agora oferece restauração aprimorada de rostos e detalhes a qual realça a suavidade, revela texturas ocultas e recupera tons naturais com precisão impressionante. Os olhos ficam mais nítidos, a pele tem sua suavidade recuperada e detalhes antes opacos se destacam novamente.

Macxvideo AI

Funciona tão bem em fotos casuais quanto em retratos ou projetos criativos. Você pode ampliar imagens para resoluções ultra-altas, como 4K, 8K ou até 10K, as quais ficam prontas na hora para impressão, arquivamento ou exibição em telas grandes.

O Macxvideo AI adiciona cores suaves e realistas a fotos monocromáticas sem parecer artificial. Seja apenas uma ou 100 imagens, os resultados parecem pessoais, nítidos, naturais e cheios de vida, com detalhes vívidos e em 4K.

Macxvideo AI

Todo o seu fluxo de trabalho de vídeo com IA, uma única ferramenta

O Macxvideo AI é mais do que um aprimorador de vídeos, é o seu kit de ferramentas criativo completo. A atualização mais recente adiciona o recurso AI Audio Noise Suppression para remover instantaneamente ruídos tradicionais e ruídos de fundo, ideal para vlogs e entrevistas.

Publicidade

Agora você também pode gravar a tela com nitidez em 4K ou em até 60qps, obtendo vídeos de gameplay, tutoriais e demonstrações extremamente suaves.

Com aprimoramento de IA integrado, conversão de formatos, compactação inteligente e ferramentas de edição rápida, ele foi criado para lidar com tudo, desde o polimento de filmagens antigas até a produção de conteúdo novo — tudo em uma interface simplificada e intuitiva.

Macxvideo AI

Processamento de vídeo abrangente:

  • Conversor: converte qualquer vídeo ou música para mais de 420 formatos, eliminando incompatibilidades ou problemas de entrada. É o melhor conversor de vídeos para Mac.
  • Compressor: compacta vídeos grandes para upload mais rápido e economia de espaço em disco.
  • Gravador: permite gravar tutoriais, vídeos de gameplay, cursos online, entre outros da sua tela, webcam ou de ambos. Ideal para gravar vídeos da sua tela.
  • Downloader: salva vídeos, músicas, playlists, canais, transmissões ao vivo, legendas e arquivos M3U8 de mais de 1.000 sites para reprodução offline.
  • Editor: oferece recursos para cortar, recortar, mesclar, inverter e girar vídeos, adicionar efeitos, marcas d’água e legendas, bem como permite criar GIFs.
Macxvideo AI

Libere a versão completa vitalícia do Macxvideo AI, sua suíte de criatividade tudo-em-um, com 67% de desconto!

Este kit completo de ferramentas criativas é uma pechincha, já que ele substitui vários aplicativos caros por uma solução fácil de usar. Por apenas US$29,95, você obtém uma licença vitalícia com atualizações gratuitas — adquira aqui —, sem necessidade de assinaturas.

Além disso, aproveite dois brindes exclusivos:

  • Aiarty Image Matting: poderoso removedor de fundo com IA, perfeito para fotos e design.
  • MacX MediaTrans: a maneira mais rápida de gerenciar arquivos do iPhone no Mac.

Simples, inteligente e projetado para ajudar você a criar conteúdo melhor sem esforço.

Considerações finais: ferramenta essencial para videomakers no Mac

Se você quer melhorar vídeos antigos, aprimorar seu conteúdo online ou experimentar a criatividade impulsionada pela IA, o Macxvideo AI é uma ótima opção. Ele é rápido, eficiente e projetado para usuários reais, e sem um preço alto.

Este software alcança um ótimo equilíbrio entre recursos avançados e simplicidade, tornando-se uma excelente escolha para criadores que desejam resultados profissionais sem a dor de cabeça de programas complicados.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Informe Publicitário
Os textos a seguir são de total responsabilidade do anunciante do MacMagazine e/ou da sua agência publicitária. Os editores do nosso site não influenciam as mensagens veiculadas por este meio.
Post Ant.

Estações de rádio do Apple Music estão agora disponíveis de graça no TuneIn
Posts relacionados