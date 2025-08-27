Navegue

AirTag ajuda a prender ladrão de materiais de construção nos EUA

Douglas Nascimento
27/08/2025 • 12:35
Um homem foi preso suspeito de roubar materiais para a construção de telhados em um canteiro de obras no estado da Flórida (Estados Unidos), conforme relatado pelo Gulf Coast News.

Investigadores conseguiram chegar até o suspeito após um AirTag ter sido colocado dentro de um rolo de manta asfáltica para impermeabilização, justamente devido à grande quantidade de roubos na área.

Ao se dirigirem para o local apontado pelo AirTag como o destino do material roubado, oficiais encontraram 51 rolos na casa de Leonel Duarte, de 44 anos, o qual foi preso imediatamente.

Ele está sendo acusado formalmente pelo roubo de 40 dos rolos encontrados em sua residência (os quais já foram devolvidos aos seus proprietários), avaliados num valor total de US$4 mil.

