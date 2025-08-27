Navegue

Leitura de 2 minuto

App de anotações Tot chega à versão 2.0 com novos separadores de texto, recuo automático e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
27/08/2025 • 16:39
Tot2

A The Iconfactory lançou nesta semana a versão 2.0 do seu app de anotações Tot — que inclui o Tot Pocket para iOS/iPadOS e o Tot Mini para watchOS. O update traz uma série de novos recursos que abrangem todas as três versões, além de outras atualizações e correções exclusivas para cada plataforma.

Entre as novidades, o Tot 2.0 adiciona oito novos separadores de texto, dos clássicos três traços usados ​​no Markdown a asteriscos e muito mais. Além disso, você pode inserir facilmente um separador com o atalho de teclado ⌃ control - .

Separadores de texto no Tot 2

O app agora também suporta recuo automático. Se você recuar uma linha usando a tecla ⇥ tab, a próxima linha começará no mesmo nível de recuo quando você pressionar return. Isso torna a criação de listas hierárquicas muito mais rápida.

Além disso, o Tot 2.0 suporta marcadores inteligentes personalizáveis. Nas configurações do aplicativo, você pode escolher entre diferentes pares de símbolos e emojis, como círculos vazios e preenchidos ou estrelas vazias e preenchidas. Para alternar entre os símbolos em cada par, basta clicar/tocar neles.

Mascadores inteligentes do Tot2

A Iconfactory também fez outras alterações específicas para cada plataforma: no macOS, por exemplo, as configurações foram redesenhadas e incluem novas opções, como flutuar a janela do Tot sobre outras. No iOS/iPadOS, um novo botão permite salvar, compartilhar e exportar notas com mais praticidade. Por fim, no watchOS, o design do app foi atualizado com controles simplificados e fundos coloridos.

Tot2 para macOS

O Tot está disponível gratuitamente na Mac App Store, assim como o Tot Pocket está disponível na App Store. Para usar todas as funções do app, porém, é necessário adquirir uma licença vitalícia por R$130. Já o Tot Mini está disponível como uma compra separada de R$13.

via MacStories

Luiz Gustavo Ribeiro
