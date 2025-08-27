Navegue

Apple interrompe distribuição do app iTorrent em lojas alternativas da UE

Bruno S. Gentile
27/08/2025 • 17:15
iPhoneAddict.fr
iTorrent para iPhone

O cliente de torrent iTorrent, disponível há mais de um ano por meio da AltStore PAL na União Europeia, teve sua distribuição interrompida após a Apple revogar os direitos de distribuição do desenvolvedor. A decisão afetou usuários que, desde julho, passaram a relatar falhas ao tentar instalar o aplicativo.

A liberação de apps como o iTorrent só foi possível após a entrada em vigor da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), legislação europeia que obriga a Apple a permitir a instalação de aplicativos fora da App Store. No entanto, mesmo em lojas alternativas, a empresa mantém certo controle por meio de um processo que verifica a presença de malwares e garante que o software funcione como prometido, prevenindo fraudes.

Segundo o desenvolvedor Daniil Vinogradov, a Apple não apresentou justificativa para a revogação. Após solicitar esclarecimentos por parte da Maçã, recebeu apenas respostas genéricas e a informação de que o caso está sob análise de uma “equipe de escalonamento”. Em entrevista, ele afirma que ainda não sabe se foi culpa sua ou da Apple, e as respostas “não fazem nenhum sentido”.

A própria AltStore PAL, gerenciada pelo desenvolvedor Riley Testut, também pediu explicações à empresa de Cupertino — mas obteve, em resposta, apenas a confirmação de que o caso “segue sendo investigado”. Até o momento, não há indícios de que exista um bloqueio geral contra aplicativos de torrent, já que outros clientes, com o qBitControl, seguem disponíveis.

Recentemente, algo quebrou no App Store Connect e fez com que um dos nossos aplicativos mais populares (iTorrent) fosse desvinculado do AltStore PAL, o que significa que ele não pode mais ser baixado e novas atualizações não podem ser enviadas para autenticação.

Apesar de trabalhar com a Apple há semanas, o problema ainda não foi resolvido. É muito difícil administrar uma loja virtual quando aplicativos podem desaparecer aleatoriamente sem o nosso controle e não podemos fazer nada a respeito 😓

A Apple ainda não se pronunciou publicamente sobre o episódio.

via TorrentFreak

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
