O melhor pedaço da Maçã.
Apple TV+ libera o trailer de “All of You”, filme com Brett Goldstein e Imogen Poots

Luiz Gustavo Ribeiro
27/08/2025 • 13:35
Leitura de 1 minuto

O vindouro filme original do Apple TV+, chamado “Por Inteiro” (“All of You”), ganhou hoje o seu primeiro trailer oficial. Como divulgado há alguns meses, o longa estreará na plataforma de streaming no dia 26 de setembro (uma sexta-feira).

Estrelado pelo vencedor do Emmy, Brett Goldstein, além de Imogen Poots, o elenco do drama inclui ainda Jenna Coleman, Steven Cree e Zawe Ashton.

Confira abaixo o trailer do longa, também disponível no YouTube:

Brett Goldstein e Imogen Poots desafiam a noção de alma gêmea em #AllOfYou.
Será transmitido em 26 de setembro no Apple TV+.

A trama acompanha Simon (Goldstein) e Laura (Poots), dois melhores amigos desde a faculdade que se afastam quando ela faz um teste que encontra a sua alma gêmea, apesar de anos de sentimentos não declarados entre eles. Ao longo dos anos, conforme seus caminhos se cruzam e divergem, nenhum dos dois consegue negar a sensação de que perderam uma vida juntos.

Diante da incerteza de mudar o curso de suas vidas, estarão Simon e Laura dispostos a arriscar tudo para vivenciar o amor que sempre existiu entre eles, ou devem aceitar seu destino? “All of You” explora se uma pessoa pode ser tudo para você neste drama romântico bem-humorado e comovente.

Coescrito por Goldstein e pelo vencedor do Emmy, William Bridges — que também faz a sua estreia na direção —, “All of You” é produzido por Aaron Ryder e Andrew Swett.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
