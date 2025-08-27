Apple TV+ libera o trailer de “All of You”, filme com Brett Goldstein e Imogen Poots

O vindouro filme original do Apple TV+, chamado “Por Inteiro” (“All of You”), ganhou hoje o seu primeiro trailer oficial. Como divulgado há alguns meses, o longa estreará na plataforma de streaming no dia 26 de setembro (uma sexta-feira).

Estrelado pelo vencedor do Emmy, Brett Goldstein, além de Imogen Poots, o elenco do drama inclui ainda Jenna Coleman, Steven Cree e Zawe Ashton.

Confira abaixo o trailer do longa, também disponível no YouTube:

Brett Goldstein and Imogen Poots challenge the notion of a soulmate in #AllOfYou.



Streaming September 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/DuYFCAYhFY — Apple TV (@AppleTV) August 27, 2025 Brett Goldstein e Imogen Poots desafiam a noção de alma gêmea em #AllOfYou.

Será transmitido em 26 de setembro no Apple TV+.

A trama acompanha Simon (Goldstein) e Laura (Poots), dois melhores amigos desde a faculdade que se afastam quando ela faz um teste que encontra a sua alma gêmea, apesar de anos de sentimentos não declarados entre eles. Ao longo dos anos, conforme seus caminhos se cruzam e divergem, nenhum dos dois consegue negar a sensação de que perderam uma vida juntos.

Diante da incerteza de mudar o curso de suas vidas, estarão Simon e Laura dispostos a arriscar tudo para vivenciar o amor que sempre existiu entre eles, ou devem aceitar seu destino? “All of You” explora se uma pessoa pode ser tudo para você neste drama romântico bem-humorado e comovente.

Coescrito por Goldstein e pelo vencedor do Emmy, William Bridges — que também faz a sua estreia na direção —, “All of You” é produzido por Aaron Ryder e Andrew Swett.

