Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.

Como desativar o sensor de batimentos cardíacos dos Powerbeats Pro 2

Pedro Henrique Nunes
27/08/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Um dos principais chamarizes dos Powerbeats Pro 2 (que, apesar de terem sido homologados pela Anatel há meses, ainda não deram as caras no Brasil) é o seu sensor de batimentos cardíacos, incluso na parte interna dos fones de ouvido.

Publicidade

Se você quiser, a subsidiária da Apple permite que você controle esse sensor, podendo desabilitá-lo quando preferir. Ao fazer isso, é possível garantir uma maior duração de bateria, por exemplo.

Veja como ajustar isso! ❤️

YouTube video

Depois de se certificar de que os Powerbeats Pro 2 estão conectados ao aparelho, siga um dos procedimentos:

  • Em um iPhone/iPad, abra os Ajustes (Settings) e toque no nome dos Powerbeats Pro 2, no topo da tela. Toque no controle do sensor de frequência cardíaca para ativá-lo ou desativá-lo.
Desligar o sensor de batimentos cardíacos do Powerbeats Pro 2
  • Em um dispositivo com Android, abra o app da Beats e toque no controle do sensor de frequência cardíaca para ligar ou desligar o recurso.
Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como visualizar os batimentos cardíacos coletados pelos Powerbeats Pro 2
Posts relacionados