Como desativar o sensor de batimentos cardíacos dos Powerbeats Pro 2

Um dos principais chamarizes dos Powerbeats Pro 2 (que, apesar de terem sido homologados pela Anatel há meses, ainda não deram as caras no Brasil) é o seu sensor de batimentos cardíacos, incluso na parte interna dos fones de ouvido.

Se você quiser, a subsidiária da Apple permite que você controle esse sensor, podendo desabilitá-lo quando preferir. Ao fazer isso, é possível garantir uma maior duração de bateria, por exemplo.

Veja como ajustar isso! ❤️

Depois de se certificar de que os Powerbeats Pro 2 estão conectados ao aparelho, siga um dos procedimentos:

Em um iPhone/iPad, abra os Ajustes (Settings) e toque no nome dos Powerbeats Pro 2, no topo da tela. Toque no controle do sensor de frequência cardíaca para ativá-lo ou desativá-lo.

Em um dispositivo com Android, abra o app da Beats e toque no controle do sensor de frequência cardíaca para ligar ou desligar o recurso.

