Como visualizar os batimentos cardíacos coletados pelos Powerbeats Pro 2

Os Powerbeats Pro 2, adição mais recente da subsidiária da Apple no mercado de fones de ouvido esportivos, trouxe várias melhorias em relação ao seu antecessor — como um estojo menor e cancelamento ativo de ruídos, por exemplo.

Porém, o recurso mais bacana desses fones é a inclusão de sensores de batimentos cardíacos, que podem fazer essas medições pelas orelhas dos usuários. Como não há um aplicativo para os fones (ao menos no iOS), é preciso usar um app de terceiro durante os exercícios ou observar os batimentos em tempo real no app Saúde (Health) dos iPhones e iPads.

Confira como visualizar o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real no seu smartphone ou tablet! ❤️

Coloque os Powerbeats Pro 2 nos ouvidos e certifique-se de que estão conectados ao iPhone ou iPad. Lembre-se de que é preciso usar os dois fones juntos para que a medição ocorra. Abra o app Saúde, vá até “Explorar” e entre em “Coração”. Escolha, então, “Batimentos”.

A sua frequência cardíaca, coletada em tempo real pelos fones de ouvido, aparecerá no gráfico.

