Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Beats

Como visualizar os batimentos cardíacos coletados pelos Powerbeats Pro 2

Pedro Henrique Nunes
27/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Os Powerbeats Pro 2, adição mais recente da subsidiária da Apple no mercado de fones de ouvido esportivos, trouxe várias melhorias em relação ao seu antecessor — como um estojo menor e cancelamento ativo de ruídos, por exemplo.

Publicidade

Porém, o recurso mais bacana desses fones é a inclusão de sensores de batimentos cardíacos, que podem fazer essas medições pelas orelhas dos usuários. Como não há um aplicativo para os fones (ao menos no iOS), é preciso usar um app de terceiro durante os exercícios ou observar os batimentos em tempo real no app Saúde (Health) dos iPhones e iPads.

Confira como visualizar o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real no seu smartphone ou tablet! ❤️

YouTube video
  1. Coloque os Powerbeats Pro 2 nos ouvidos e certifique-se de que estão conectados ao iPhone ou iPad. Lembre-se de que é preciso usar os dois fones juntos para que a medição ocorra.
  2. Abra o app Saúde, vá até “Explorar” e entre em “Coração”. Escolha, então, “Batimentos”.

A sua frequência cardíaca, coletada em tempo real pelos fones de ouvido, aparecerá no gráfico.

Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Reações medievais: Adesivos, OVIVO, ABC Star – Letter Tracing e mais!
Posts relacionados