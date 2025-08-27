Estações de rádio do Apple Music estão agora disponíveis de graça no TuneIn

Pela primeira vez desde que foram lançadas, as estações de rádio do Apple Music estão disponíveis fora do aplicativo oficial de música da Maçã. De acordo com o Wall Street Journal, essa novidade é fruto de uma parceria para oferecer todas as suas estações gratuitamente para usuários da TuneIn.

Para quem não conhece, a TuneIn é uma plataforma de streaming focada em rádios a qual funciona como uma espécie de agregador que reúne milhares de estações do mundo inteiro, estando disponível em smartphones, smart TVs, alto-falantes inteligentes, carros e outros aparelhos.

O objetivo é atrair assinantes para o Apple Music, que vem perdendo muito espaço para o Spotify. Nos Estados Unidos, a participação do serviço da Maçã caiu de 30% em 2020 para 25% no final de 2024, enquanto a do Spotify foi de 31% para 37%, segundo uma pesquisa da empresa MIDiA Research.

Tendo também caído 16% para 12% no mesmo período globalmente, a Apple acredita que as rádios do Apple Music — cujos conteúdos são selecionados por humanos — podem ser uma boa porta de entrada para seu serviço de streaming para os de 75 milhões de usuários ativos mensais do TuneIn.

A presença das rádios do Apple Music na plataforma, que já conta com a novidade a partir de hoje, pode ser uma estratégia interessante principalmente para quem não tem um dispositivo da Apple, uma vez que a empresa já oferece testes gratuitos generosos na compra de novos aparelhos.

O acordo — que teria sido proposto pela Apple no final do ano passado — inclui ainda a disponibilidade de um link dentro do app e do site da TuneIn para redirecionar os usuários para o Apple Music, onde a Maçã poderá convencê-los (ou não) a pagar por um dos seus planos de assinatura.

