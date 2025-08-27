Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Estações de rádio do Apple Music estão agora disponíveis de graça no TuneIn

Douglas Nascimento
27/08/2025 • 11:47

Pela primeira vez desde que foram lançadas, as estações de rádio do Apple Music estão disponíveis fora do aplicativo oficial de música da Maçã. De acordo com o Wall Street Journal, essa novidade é fruto de uma parceria para oferecer todas as suas estações gratuitamente para usuários da TuneIn.

Publicidade

Para quem não conhece, a TuneIn é uma plataforma de streaming focada em rádios a qual funciona como uma espécie de agregador que reúne milhares de estações do mundo inteiro, estando disponível em smartphones, smart TVs, alto-falantes inteligentes, carros e outros aparelhos.

Posts relacionados

O objetivo é atrair assinantes para o Apple Music, que vem perdendo muito espaço para o Spotify. Nos Estados Unidos, a participação do serviço da Maçã caiu de 30% em 2020 para 25% no final de 2024, enquanto a do Spotify foi de 31% para 37%, segundo uma pesquisa da empresa MIDiA Research.

Tendo também caído 16% para 12% no mesmo período globalmente, a Apple acredita que as rádios do Apple Music — cujos conteúdos são selecionados por humanos — podem ser uma boa porta de entrada para seu serviço de streaming para os de 75 milhões de usuários ativos mensais do TuneIn.

Rádios do Apple Music no TuneIn

A presença das rádios do Apple Music na plataforma, que já conta com a novidade a partir de hoje, pode ser uma estratégia interessante principalmente para quem não tem um dispositivo da Apple, uma vez que a empresa já oferece testes gratuitos generosos na compra de novos aparelhos.

Publicidade

O acordo — que teria sido proposto pela Apple no final do ano passado — inclui ainda a disponibilidade de um link dentro do app e do site da TuneIn para redirecionar os usuários para o Apple Music, onde a Maçã poderá convencê-los (ou não) a pagar por um dos seus planos de assinatura.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Órgão antitruste da Colômbia inicia investigação contra a Apple
Posts relacionados