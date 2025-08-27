Google Fotos ganha recurso de criação de adesivos no iOS

O aplicativo Google Fotos começou a receber no iOS uma nova funcionalidade que permite transformar elementos de imagens em adesivos com apenas um toque. O recurso foi identificado por usuários e já está em fase pública de testes.

A novidade funciona de forma bastante semelhante ao que o iOS já oferece nativamente. Basta pressionar e segurar sobre um elemento em uma foto para que o aplicativo realize o recorte automaticamente. No Google Fotos, o adesivo pode ser copiado para a área de transferência ou compartilhado diretamente em mensagens, redes sociais e outros aplicativos compatíveis.

Embora a experiência ainda não esteja disponível para Android, a plataforma já conta com recurso semelhante dentro do seu aplicativo de mensagens chamado photomoji, que permite transformar fotos em figurinhas para as conversas.

A gigante de Mountain View costuma lançar alguns recursos primeiro no iOS antes de levá-los ao Android. A expectativa é que a novidade seja disponibilizada também para usuários do sistema do próprio Google futuramente.

