Jogo HITMAN World of Assassination é lançado para iPhone e iPad

Pouco mais de dois meses após o anúncio oficial, finalmente chegou ao iOS e ao iPadOS o game HITMAN World of Assassination, já presente em outras plataformas há algum tempo.

No game, os jogadores assumem o papel do assassino mais perigoso do mundo e embarcam em uma jornada “repleta de locais emblemáticos, contratos de alto risco e total liberdade de abordagem”.

HITMAN World of Assassination traz a icônica experiência de ação furtiva para iOS com visuais impressionantes, controles precisos e a mesma jogabilidade emocionante que você conhece e ama.

Com mais de 100 horas de conteúdo, o game conta com uma versão gratuita a qual dá acesso a missões de treinamento, mas para jogá-lo de fato é necessário adquirir locais individuais ou comprá-lo por completo por R$500.

Com compatibilidade à la Apple Intelligence, o jogo requer pelo menos um iPhone com o chip A17 Pro. O mesmo requisito vale para os iPads, que podem ter qualquer chip da série M.

Vale recordar que o jogo também deverá chegar ao macOS ainda neste ano — embora uma data oficial para esse lançamento ainda não tenha sido revelada.

