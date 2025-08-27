Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Jogo HITMAN World of Assassination é lançado para iPhone e iPad

Douglas Nascimento
27/08/2025 • 19:05

Pouco mais de dois meses após o anúncio oficial, finalmente chegou ao iOS e ao iPadOS o game HITMAN World of Assassination, já presente em outras plataformas há algum tempo.

Publicidade

No game, os jogadores assumem o papel do assassino mais perigoso do mundo e embarcam em uma jornada “repleta de locais emblemáticos, contratos de alto risco e total liberdade de abordagem”.

HITMAN World of Assassination traz a icônica experiência de ação furtiva para iOS com visuais impressionantes, controles precisos e a mesma jogabilidade emocionante que você conhece e ama.

Com mais de 100 horas de conteúdo, o game conta com uma versão gratuita a qual dá acesso a missões de treinamento, mas para jogá-lo de fato é necessário adquirir locais individuais ou comprá-lo por completo por R$500.

YouTube video

Com compatibilidade à la Apple Intelligence, o jogo requer pelo menos um iPhone com o chip A17 Pro. O mesmo requisito vale para os iPads, que podem ter qualquer chip da série M.

Publicidade

Vale recordar que o jogo também deverá chegar ao macOS ainda neste ano — embora uma data oficial para esse lançamento ainda não tenha sido revelada.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple interrompe distribuição do app iTorrent em lojas alternativas da UE
Posts relacionados