John Malkovich é escalado para o elenco da 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV+

Além de participar do elenco de “The New Look” e ser recentemente escalado para “Prodigies”, o ator John Malkovich também estará na segunda temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV+. Ele se juntará ao protagonista e produtor executivo Vince Vaughn na comédia criada por Bill Lawrence.

Baseada no romance bestseller de Carl Hiaasen, a primeira temporada conta a história de Andrew Yancy (Vaughn), que foi dispensado do Departamento de Polícia de Miami para se tornar inspetor de saúde. Mas, após se deparar com um caso que começa com um braço humano pescado por turistas, ele percebe que, se conseguir provar um assassinato, voltará à ativa — precisa apenas aguentar um bando de excêntricos da Flórida e um macaco mau.

Já a segunda temporada de “Bad Monkey” se baseará em uma nova história original, na qual Yancy deve desvendar um possível caso de assassinato, de modo que o xerife poderá resgatá-lo do seu trabalho de inspetor de saúde. Nesse cenário, Malkovich interpretará Spencer, o chefe de uma grande organização criminosa do sul da Flórida.

O elenco da primeira temporada inclui L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, Charlotte Lawrence, John Ortiz e Zach Braff.

Além de Lawrence e Vaugh, “Bad Monkey” é produzida por Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega, Liza Katzer e Adam Sztykiel.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

