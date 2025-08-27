Leilão da Receita Federal em São Paulo tem iPhone 11 Pro por R$800

A Receita Federal divulgou um novo edital de leilão, cujos lotes estão localizados em São Paulo e incluem alguns produtos da Apple.

Publicidade

Ao todo, 11 lotes possuem algum gadget da Maçã. Vale notar, porém, que nem sempre há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos disponíveis, além do que eles também podem vir sem acessórios.

Os lotes listados na tabela abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 61 2x Magic Mouse R$24.000 62 2x AirPods Pro 2 com estojo de recarga MagSafe (Lightning)

1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro

2x Apple Pencil (2ª geração)

1x AirTag

1x Magic Mouse

5x EarPods (Lightning)

73x cabo de USB-C para USB-C

41x adaptador de energia USB-C de 20W

45x adaptador de energia USB de 5W

4x adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas

1x carregador MagSafe R$24.000 64 3x Apple Watch Series 9 de 41mm

1x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm

1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm R$27.000 77 1x iPhone 11 Pro (64GB) R$800 78 1x iPhone 12 (128GB) R$1.300 97 1x AirTag R$2.100 105 70x cabo de USB-C para USB-C

16x carregador magnético USB para Apple Watch R$80.000 106 8x AirTag (pacote com 4)

5x cabo de USB-C para USB-C

2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm

8x AirPods Pro 2

20x adaptador de energia USB-C de 20W R$17.000 107 1x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm

1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm

1x Apple Watch Series 10 de 42mm

1x AirTag

14x adaptador de energia USB-C de 20W R$5.000 120 2x Apple TV (modelo não especificado) R$3.000 162 9x adaptador de energia USB-C de 20W

5x cabo de USB-C para USB-C R$10.000

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

Publicidade

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 18 de setembro, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 24/9. A sessão para os lances, por sua vez, está prevista para acontecer no dia 25/9, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.