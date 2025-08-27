Leilão da Receita Federal em São Paulo tem iPhone 11 Pro por R$800

A Receita Federal divulgou um novo edital de leilão, cujos lotes estão localizados em São Paulo e incluem alguns produtos da Apple.
Ao todo, 11 lotes possuem algum gadget da Maçã. Vale notar, porém, que nem sempre há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos disponíveis, além do que eles também podem vir sem acessórios.
Os lotes listados na tabela abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|61
|2x Magic Mouse
|R$24.000
|62
|2x AirPods Pro 2 com estojo de recarga MagSafe (Lightning)
1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro
2x Apple Pencil (2ª geração)
1x AirTag
1x Magic Mouse
5x EarPods (Lightning)
73x cabo de USB-C para USB-C
41x adaptador de energia USB-C de 20W
45x adaptador de energia USB de 5W
4x adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas
1x carregador MagSafe
|R$24.000
|64
|3x Apple Watch Series 9 de 41mm
1x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm
1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm
|R$27.000
|77
|1x iPhone 11 Pro (64GB)
|R$800
|78
|1x iPhone 12 (128GB)
|R$1.300
|97
|1x AirTag
|R$2.100
|105
|70x cabo de USB-C para USB-C
16x carregador magnético USB para Apple Watch
|R$80.000
|106
|8x AirTag (pacote com 4)
5x cabo de USB-C para USB-C
2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm
8x AirPods Pro 2
20x adaptador de energia USB-C de 20W
|R$17.000
|107
|1x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm
1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm
1x Apple Watch Series 10 de 42mm
1x AirTag
14x adaptador de energia USB-C de 20W
|R$5.000
|120
|2x Apple TV (modelo não especificado)
|R$3.000
|162
|9x adaptador de energia USB-C de 20W
5x cabo de USB-C para USB-C
|R$10.000
Como posso participar?
Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.
As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 18 de setembro, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 24/9. A sessão para os lances, por sua vez, está prevista para acontecer no dia 25/9, às 10h.
Para mais informações, basta acessar essa página.