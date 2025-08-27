Navegue

Leitura de 2 minuto

Novos rastreadores da Chipolo têm alcance de até 120 metros, bateria recarregável e mais

Bruno S. Gentile
27/08/2025 • 14:26
A Chipolo anunciou dois noves rastreadores compatíveis com a rede Buscar (Find My) e o Google Find Hub. São eles: o Chipolo LOOP e o Chipolo CARD, os quais trazem design atualizado, alcance ampliado, baterias recarregáveis, entre outros.

O Chipolo LOOP, disponível em várias cores, foi desenvolvido para uso em chaveiros e bolsas, com uma alça de silicone flexível e botão central brilhante. Já o Chipolo CARD tem formato slim, pensado para carteiras, com acabamento em preto fosco e um botão brilhantes discreto. Os dois modelos são fabricados com 50% menos plástico e receberam o Red Dot Design Award 2025.

Ambos abandonam as baterias descartáveis e aderem as opções recarregáveis. O LOOP é carregado via USB-C, enquanto o CARD pode ser recarregado em qualquer base com suporte ao padrão Qi. A duração da bateria é de aproximadamente seis meses por carga.

Além disso, os novos rastreadores oferecem alcance ampliado de até 400 pés (cerca de 120 metros) e alertas sonoros que no LOOP são de 125dB, enquanto no CARD são 110dB.

Além da integração com o Find My, os rastreadores contam com o aplicativo da Chipolo, que oferece recursos adicionais como alteração de toque de alerta, disparo remoto da câmera do iPhone e ajuste de volume.

Os novos rastreadores têm preço sugerido de US$40 cada. As pré-vendas começaram hoje, 27 de agosto, no site oficial da empresa e em breve na Amazon. Sua chegada ao varejo está prevista para setembro.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
