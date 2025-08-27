Órgão antitruste da Colômbia inicia investigação contra a Apple

A Superintendência de Indústria e Comércio (SIC) da Colômbia iniciou uma investigação formal contra a Apple após Delegação para a Proteção da Concorrência do órgão concluir de forma preliminar que a empresa, através de sua posição dominante no mercado, tem adotado estratégias abusivas para dificultar a livre concorrência.

Entre os pontos que levaram o órgão a essa conclusão, está o caráter fechado do iOS, por meio do qual, segundo a SIC, a Apple restringiu o acesso de outros players ao mercado de distribuição de aplicativos ao impedir a criação de lojas de apps alternativas à App Store no sistema — algo que vem sendo alvo de diversos órgãos reguladores mundo afora.

Esse comportamento teria como objetivo excluir potenciais concorrentes e preservar a posição de monopólio da Apple no mercado de distribuição de bens digitais para os sistemas operacionais iOS e iPadOS. Com isso, qualquer pessoa que quisesse vender ou comprar nesse ecossistema só poderia fazê-lo através da App Store da Apple.

O órgão também concluiu que a Apple dificultou o acesso de desenvolvedores de apps nativos para o iOS e o iPadOS a “canais de marketing” ao proibi-los de oferecer aos usuários métodos de pagamentos alternativos em apps, obrigando-os a usar o sistema In-App Purchase, o qual lhes impõe uma comissão que pode chegar até a 30% do valor de transações.

Segundo a SIC, essas condutas da Apple potencialmente criam barreiras artificiais que dificultam a entrada e permanência de desenvolvedores no seu ecossistema, podem resultar em “custos excessivos injustificados” em serviços e assinaturas e prejudicar a experiência dos usuários ao limitar funcionalidades, opções de pagamentos e o acesso a informações relevantes.

A investigação, que é direcionada à Apple e à divisão da empresa na América Latina, seguirá com a coleta de evidências e análise do comportamento da Apple no mercado local pelo órgão. Caso seja concluído que a Maçã adota condutas anticompetitivas, a SIC poderá aplicar sanções contra a empresa, bem como determinar mudanças no seu ecossistema no país.

via Mobile Time