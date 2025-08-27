Promoções na App Store: ABC 123 Letters Tracing Kids, Skul: The Hero Slayer, Gatos medievais: Adesivos e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
O ABC 123 Letters Tracing Kids, criado por Arima Jain, é um aplicativo educacional para auxiliar na aprendizagem da escrita utilizando dispositivos eletrônicos.
Com o app, é possível praticar e desenvolver as habilidades da escrita cursiva do alfabeto com apoio de áudio, guias visuais e animações — tornando a experiência mais divertida e interessante.
O ponto negativo fica pela ausência do português como idioma; por outro lado, pode ser uma oportunidade para uma combinação com o aprendizado de inglês.
Jogos
Jogo de ação.
Navegue pela história dos games.
Jogo de aventura.
Aplicativos
Adesivos para o iMessage.
Utilitário educacional.
