Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: ABC 123 Letters Tracing Kids, Skul: The Hero Slayer, Gatos medievais: Adesivos e mais!

Marcelo Melo
27/08/2025 • 21:23

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O ABC 123 Letters Tracing Kids, criado por Arima Jain, é um aplicativo educacional para auxiliar na aprendizagem da escrita utilizando dispositivos eletrônicos.

Com o app, é possível praticar e desenvolver as habilidades da escrita cursiva do alfabeto com apoio de áudio, guias visuais e animações — tornando a experiência mais divertida e interessante.

O ponto negativo fica pela ausência do português como idioma; por outro lado, pode ser uma oportunidade para uma combinação com o aprendizado de inglês.

Aproveite o desconto! ✏️

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Navegue pela história dos games.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Adesivos para o iMessage.

Utilitário educacional.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
