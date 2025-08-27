TSMC começará a fabricar chips de 2nm no fim deste ano; Apple garante metade da produção

Há muito tempo se fala sobre a possibilidade a Apple adotar a vindoura litografia de 2 nanômetros da TSMC no chip “A20”, que provavelmente equipará os “iPhones 18”, esperados para o ano que vem.

Mais rápida e, principalmente, eficiente, essa tecnologia deverá dominar o mundo da tecnologia nos próximos anos — lembrando que a TSMC é a maior fabricante de semicondutores do planeta.

Segundo o DigiTimes, a empresa, que é uma parceira de longa data da Maçã, planeja iniciar a produção em massa dos primeiros wafers de 2nm no último trimestre deste ano, dando o pontapé inicial nessa nova geração de processadores.

Ao que tudo indica, ela será capaz de produzir, em um primeiro momento, entre 45.000 e 50.000 wafers por mês, sendo que cada um deles provavelmente custará cerca de US$30 mil. É esperado, no entanto, que esse número pule para algo em torno de 100.000 wafers no final do ano que vem.

A Apple, principal cliente da TSMC, já teria, inclusive, conseguido reservar metade da produção prevista para os primeiros meses da tecnologia, colocando-a em uma boa posição para o lançamento dos próximos iPhones, o que costuma acontecer em setembro.

Logo atrás da gigante de Cupertino, vem a Qualcomm, que também costuma ter prioridade nos pedidos. As duas gigantes são seguidas por nomes como AMD, MediaTek e Broadcom, as quais terão que esperar mais alguns meses para poder pôr as mãos nesses wafers.

via Wccftech