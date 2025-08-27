Navegue

Vídeo: SecuX PUFido Clife Key, chave de segurança FIDO que não pode ser clonada

Rafael Fischmann
27/08/2025 • 08:30
Leitura de 1 minuto

Há alguns meses, fiz um vídeo completo por aqui sobre as Chaves-senha (Passkeys) e, na ocasião, citei/mostrei rapidamente que também é possível usar chaves de segurança físicas para essa verificação de dois fatores.

Agora, graças à SecuX, tivemos a oportunidade de conhecer e testar um produto desses: a PUFido Clife Key, que — por utilizar a tecnologia PUF — não pode ser clonada e tem certificação FIDO.

Veja só, que bacana:

YouTube video
O uso da chave não poderia ser mais simples, conforme eu mostro no vídeo tanto no iOS quanto no macOS. E ela é multiplataforma, compatível também com Windows, Linux, Android e ChromeOS; basta que o dispositivo tenha uma porta USB-C.

A PUFido Clife Key está à venda diretamente no site da SecuX, e usando o cupom MacMagazine na sua compra você obtém 10% de desconto. Caso o envio para o Brasil esteja indisponível e você não possa receber o produto em outro país, vale notar que a SecuX dispõe de revendedoras autorizadas locais no Brasil.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
