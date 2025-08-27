Vídeo: SecuX PUFido Clife Key, chave de segurança FIDO que não pode ser clonada

Há alguns meses, fiz um vídeo completo por aqui sobre as Chaves-senha (Passkeys) e, na ocasião, citei/mostrei rapidamente que também é possível usar chaves de segurança físicas para essa verificação de dois fatores.
Agora, graças à SecuX, tivemos a oportunidade de conhecer e testar um produto desses: a PUFido Clife Key, que — por utilizar a tecnologia PUF — não pode ser clonada e tem certificação FIDO.
Veja só, que bacana:
O uso da chave não poderia ser mais simples, conforme eu mostro no vídeo tanto no iOS quanto no macOS. E ela é multiplataforma, compatível também com Windows, Linux, Android e ChromeOS; basta que o dispositivo tenha uma porta USB-C.
A PUFido Clife Key está à venda diretamente no site da SecuX, e usando o cupom
MacMagazine na sua compra você obtém 10% de desconto. Caso o envio para o Brasil esteja indisponível e você não possa receber o produto em outro país, vale notar que a SecuX dispõe de revendedoras autorizadas locais no Brasil.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.