Leitura de 2 minuto

Waze ganha alertas de “insegurança”, identificação de radares com internet instável e mais

Bruno S. Gentile
27/08/2025 • 16:04
Diego Thomazini / Shutterstock.com
Waze

O Waze está recebendo uma série de novidades que ampliam a experiência de navegação no aplicativo. Entre os destaque estão novos tipos de alertas, melhorias na detecção de radares e recursos voltados à otimização de rotas.

A partir de agora, os motoristas podem compartilhar informações detalhadas sobre situações nas vias com apenas um toque, ajudando outros usuários a se prepararem melhor para o que vão encontrar. Além disso, o app exibe agora novas categorias de radares, que variam conforme a região. Os avisos são enviados mesmo em cenários de conexão instável ou quando o aplicativo está aperto apenas em segundo plano.

No campo de navegação, o Waze agora destaca a rota habitual do usuário diretamente no mapa, marcada com um ícone de coração. Também é possível visualizar o tempo estimado de trajetos alternativos, permitindo confirmar se o caminho em uso continua sendo o mais rápido.

Além disso, um novo recurso está em fase implementação pelo aplicativo, como notado pelo TecMundo. Os alertas de “insegurança”, identificados por um ícone de máscara e gorro, sinalizam pontos em que foram reportados incidentes como assaltos ou vandalismo, funcionando de forma semelhante a avisos de trânsito ou acidentes.

Instagram/crossverso

O alerta é alimentado pela própria comunidade, sem ligação com banco de dados oficiais de segurança pública, e permanecerá ativo de 15 a 30 minutos, podendo ser renovado com o envio de novos relatos.

A novidade já aparece em regiões como São Paulo, mas ainda não está disponível em todo o país.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
