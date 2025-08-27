Navegue

Leitura de 1 minuto

WhatsApp lança recurso que usa a Meta AI para redigir e adaptar mensagens, inicialmente em inglês

Luiz Gustavo Ribeiro
27/08/2025 • 14:06
Writing Help do WhatsApp

O WhatsApp apresentou hoje o recurso Writing Help (algo como “Ajuda na Escrita”), sobre o qual comentamos os testes aqui há alguns dias. Como revelado na ocasião, a função usa a tecnologia de Processamento Privado da Meta AI para fornecer sugestões de mensagens ​​em vários estilos (como profissional, engraçado ou de apoio).

Para usar o Writing Help, os usuários devem primeiro habilitar o Processamento Privado nas configurações do WhatsApp. Uma vez ativada, a nova função pode ser acessada a partir de um ícone de lápis disponível no campo de mensagens ao compor uma — seja em um bate-papo individual ou em grupo.

Conforme destacado pela Meta, o Writing Help não consegue ver o que os usuários estão digitando até que eles decidam tocar no botão que ativa o recurso e solicitar sugestões para a mensagem sendo criada.

Após receber as sugestões, é possível optar por manter o texto original ou substituí-lo por uma das opções fornecidas — neste último caso, o destinatário da mensagem não saberá que a função de IA foi utilizada.

O WhatsApp confirmou que o Writing Help está sendo implementado gradualmente em inglês tanto para iOS quanto para Android, começando pelos Estados Unidos e vários outros países. O mensageiro planeja expandir a disponibilidade para mais idiomas e regiões ainda este ano.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
