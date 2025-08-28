Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple ameaça adiar o lançamento de recursos no Reino Unido caso regras à la DMA sigam em frente

Bruno Cardoso
28/08/2025 • 09:57
mundissima / Shutterstock.com
Logo da Apple e da CMA do Reino Unido

No final de julho, comentamos aqui que o Reino Unido estava considerando impor novas regras baseadas na Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), da União Europeia, para frear o suposto monopólio da Apple e do Google no mercado de aplicativos do país.

Publicidade

Ontem, a Apple finalmente emitiu um posicionamento oficial sobre essa questão, o qual ecoa vários dos argumentos apresentados pela empresa quando ela ainda estava batendo cabeça com a UE nas vésperas da promulgação da DMA.

Em resposta à BBC, a gigante de Cupertino disse que poderá adiar o lançamento de recursos dos seus sistemas caso a Competition and Markets Authority (CMA) — o órgão antitruste do Reino Unido — siga com os seus planos, repetindo o que já acontece no resto da Europa, onde ferramentas como o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) seguem indisponíveis por conta das exigências de interoperabilidade da UE.

Posts relacionados

A própria suíte de recursos de inteligência artificial da Maçã, a Apple Intelligence, vale lembrar, só chegou no Velho Continente em março deste ano, embora o plano inicial da Maçã fosse disponibilizá-la por lá ainda em setembro do ano passado, quando o iOS 18, o iPadOS 18 e o macOS Sequoia 15 foram originalmente lançados.

Publicidade

De acordo com a Apple, as exigências de interoperabilidade da UE já resultaram em mais de 100 solicitações de empresas concorrentes para acessar dados sensíveis dos usuários, aos quais “nem mesmo a Apple tem acesso”. Além disso, essas exigências forçariam a empresa a compartilhar sua propriedade intelectual gratuitamente. Permitir sistemas de pagamento alternativos na App Store também poderia levar a fraudes e comprometer a segurança dos consumidores.

[A abordagem da CMA] prejudica as proteções de privacidade e segurança que nossos usuários esperam, prejudica nossa capacidade de inovar e nos obriga a oferecer nossa tecnologia gratuitamente a concorrentes estrangeiros.

Em resposta, a CMA disse que as regras propostas no fim de julho não funcionam da mesma forma que as da DMA, e que elas têm, na verdade, o objetivo de ajudar as empresas do país a “inovar e crescer, garantindo, ao mesmo tempo, que os consumidores do Reino Unido não percam a inovação introduzida em outros países”.

Promover uma maior concorrência em plataformas móveis não precisa comprometer a privacidade, a segurança ou a propriedade intelectual e, à medida que consideramos cuidadosamente as medidas específicas para o Reino Unido, garantiremos que isso não aconteça.

Como comentamos anteriormente, a CMA tem até o dia 22 de outubro para decidir se a Apple e o Google se enquadram na definição de empresas com “status de mercado estratégico”, o que as colocaria de vez na mira dessas possíveis novas regras.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

BBC adquire direitos de transmissão da sitcom “Trying”, do Apple TV+
Próx. Post

Mercado de smartphones da América Latina cresceu no 2º trimestre de 2025
Posts relacionados