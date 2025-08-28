Apple ameaça adiar o lançamento de recursos no Reino Unido caso regras à la DMA sigam em frente

No final de julho, comentamos aqui que o Reino Unido estava considerando impor novas regras baseadas na Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), da União Europeia, para frear o suposto monopólio da Apple e do Google no mercado de aplicativos do país.

Ontem, a Apple finalmente emitiu um posicionamento oficial sobre essa questão, o qual ecoa vários dos argumentos apresentados pela empresa quando ela ainda estava batendo cabeça com a UE nas vésperas da promulgação da DMA.

Em resposta à BBC, a gigante de Cupertino disse que poderá adiar o lançamento de recursos dos seus sistemas caso a Competition and Markets Authority (CMA) — o órgão antitruste do Reino Unido — siga com os seus planos, repetindo o que já acontece no resto da Europa, onde ferramentas como o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) seguem indisponíveis por conta das exigências de interoperabilidade da UE.

A própria suíte de recursos de inteligência artificial da Maçã, a Apple Intelligence, vale lembrar, só chegou no Velho Continente em março deste ano, embora o plano inicial da Maçã fosse disponibilizá-la por lá ainda em setembro do ano passado, quando o iOS 18, o iPadOS 18 e o macOS Sequoia 15 foram originalmente lançados.

De acordo com a Apple, as exigências de interoperabilidade da UE já resultaram em mais de 100 solicitações de empresas concorrentes para acessar dados sensíveis dos usuários, aos quais “nem mesmo a Apple tem acesso”. Além disso, essas exigências forçariam a empresa a compartilhar sua propriedade intelectual gratuitamente. Permitir sistemas de pagamento alternativos na App Store também poderia levar a fraudes e comprometer a segurança dos consumidores.

[A abordagem da CMA] prejudica as proteções de privacidade e segurança que nossos usuários esperam, prejudica nossa capacidade de inovar e nos obriga a oferecer nossa tecnologia gratuitamente a concorrentes estrangeiros.

Em resposta, a CMA disse que as regras propostas no fim de julho não funcionam da mesma forma que as da DMA, e que elas têm, na verdade, o objetivo de ajudar as empresas do país a “inovar e crescer, garantindo, ao mesmo tempo, que os consumidores do Reino Unido não percam a inovação introduzida em outros países”.

Promover uma maior concorrência em plataformas móveis não precisa comprometer a privacidade, a segurança ou a propriedade intelectual e, à medida que consideramos cuidadosamente as medidas específicas para o Reino Unido, garantiremos que isso não aconteça.

Como comentamos anteriormente, a CMA tem até o dia 22 de outubro para decidir se a Apple e o Google se enquadram na definição de empresas com “status de mercado estratégico”, o que as colocaria de vez na mira dessas possíveis novas regras.

