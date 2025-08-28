Apple divulga prévia dos novos fones de ouvido Powerbeats Fit

A Beats, subsidiária da Apple, divulgou há pouco um novo vídeo revelando brevemente os seus mais novos fones de ouvido: os Powerbeats Fit.

Como o vídeo e o próprio nome sugerem, os fones deverão ser os sucessores dos Beats Fit Pro, lançados no fim de 2021. Embora eles tenham sido atualizados no começo de 2023 com novas cores e ganhado algumas edições limitadas/especiais, esse modelo não teve updates internos significativos desde o seu lançamento.

Como é possível conferir no vídeo acima, os Powerbeats Fit são semelhantes aos Beats Fit Pro, contando com a característica ponta de silicone que o prende à orelha (um detalhe muito elogiado por praticantes de esporte).

Embora quase nenhuma informação sobre os novos fones tenha sido divulgada até o momento, os Powerbeats Fit poderão ter alguns dos mesmos recursos dos Powerbeats Pro 2, lançados no começo deste ano, como sensor de frequência cardíaca.

A Beats afirma que os fones serão lançados no outono (do hemisfério norte) de 2025 — o qual se iniciará em 22 de setembro, poucas semanas após o evento especial da Apple marcado para 9/9, no qual os “iPhones 17” serão apresentados junto a novos Apple Watches e talvez, inclusive, os “AirPods Pro 3”.

