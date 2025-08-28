Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Powerbeats Fit
View on YouTube

Apple divulga prévia dos novos fones de ouvido Powerbeats Fit

Luiz Gustavo Ribeiro
28/08/2025 • 13:51
Leitura de 1 minuto

A Beats, subsidiária da Apple, divulgou há pouco um novo vídeo revelando brevemente os seus mais novos fones de ouvido: os Powerbeats Fit.

Publicidade

Como o vídeo e o próprio nome sugerem, os fones deverão ser os sucessores dos Beats Fit Pro, lançados no fim de 2021. Embora eles tenham sido atualizados no começo de 2023 com novas cores e ganhado algumas edições limitadas/especiais, esse modelo não teve updates internos significativos desde o seu lançamento.

YouTube video

Como é possível conferir no vídeo acima, os Powerbeats Fit são semelhantes aos Beats Fit Pro, contando com a característica ponta de silicone que o prende à orelha (um detalhe muito elogiado por praticantes de esporte).

Embora quase nenhuma informação sobre os novos fones tenha sido divulgada até o momento, os Powerbeats Fit poderão ter alguns dos mesmos recursos dos Powerbeats Pro 2, lançados no começo deste ano, como sensor de frequência cardíaca.

Publicidade

A Beats afirma que os fones serão lançados no outono (do hemisfério norte) de 2025 — o qual se iniciará em 22 de setembro, poucas semanas após o evento especial da Apple marcado para 9/9, no qual os “iPhones 17” serão apresentados junto a novos Apple Watches e talvez, inclusive, os “AirPods Pro 3”.

Beats Fit Pro (miniatura)
Comprar Beats Fit Pro de Apple Preço à vista: R$1.934,10
Preço parcelado: R$2.149,00 em até 12x Cor: preto Beats, branco Beats, roxo pastel ou grafite e menta
Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple poderá lançar alça transversal magnética para os “iPhones 17”
Posts relacionados