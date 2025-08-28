Apple poderá lançar alça transversal magnética para os “iPhones 17”

Além de uma case para os “iPhones 17” com um novo tipo de material, a Apple estaria se preparando para lançar um novo acessório para a sua próxima linha de aparelhos: uma alça transversal.

Publicidade

Segundo o leaker Majin Bu, a alça transversal possui um sistema magnético criado para se integrar às capas dos “iPhones 17”, o que facilitaria o encaixe/desencaixe, eliminando a necessidade de ganchos e/ou presilhas. Como também especulado, as cases dos próximos modelos terão entradas/furos para alças (lanyards).

Ainda segundo a fonte, embora tenha sido projetada com os acessórios dos “iPhones 17” em mente, essa alça também poderá ser compatível com os “AirPods Pro 3”.

New Apple Crossbody Strap



Full Article:https://t.co/XGc7qq42lt pic.twitter.com/Ik5dx3Nden — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2025 Nova alça transversal da Apple.

Artigo completo:

majinbuofficial.com/crossbody-stra…

Os supostos modelos exibidos nas imagens acima, compartilhadas pelo leaker, são feitos de nylon trançado — semelhante ao usado nas pulseiras loop esportivas dos Apple Watches —, um material leve e respirável. No entanto, parece que a Apple também poderá lançar uma variante de silicone, que ofereceria maior flexibilidade.

Há quem discorde dessas alegações, porém. Segundo o AppleInsider, as fotos mostram uma tira de nylon com extremidades magnéticas, mas não há um ponto de fixação visível na supostas novas cases dos próximos iPhones para conectá-la.

Publicidade

Por fim, o leaker indica que a produção desse acessório já teria começado — naturalmente, com o objetivo de lançá-lo junto aos “iPhones 17”, em setembro próximo.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.