Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple poderá lançar alça transversal magnética para os “iPhones 17”

Luiz Gustavo Ribeiro
28/08/2025 • 13:25

Além de uma case para os “iPhones 17” com um novo tipo de material, a Apple estaria se preparando para lançar um novo acessório para a sua próxima linha de aparelhos: uma alça transversal.

Publicidade

Segundo o leaker Majin Bu, a alça transversal possui um sistema magnético criado para se integrar às capas dos “iPhones 17”, o que facilitaria o encaixe/desencaixe, eliminando a necessidade de ganchos e/ou presilhas. Como também especulado, as cases dos próximos modelos terão entradas/furos para alças (lanyards).

Ainda segundo a fonte, embora tenha sido projetada com os acessórios dos “iPhones 17” em mente, essa alça também poderá ser compatível com os “AirPods Pro 3”.

Nova alça transversal da Apple.
Artigo completo:
majinbuofficial.com/crossbody-stra…

Os supostos modelos exibidos nas imagens acima, compartilhadas pelo leaker, são feitos de nylon trançado — semelhante ao usado nas pulseiras loop esportivas dos Apple Watches —, um material leve e respirável. No entanto, parece que a Apple também poderá lançar uma variante de silicone, que ofereceria maior flexibilidade.

Há quem discorde dessas alegações, porém. Segundo o AppleInsider, as fotos mostram uma tira de nylon com extremidades magnéticas, mas não há um ponto de fixação visível na supostas novas cases dos próximos iPhones para conectá-la.

Publicidade

Por fim, o leaker indica que a produção desse acessório já teria começado — naturalmente, com o objetivo de lançá-lo junto aos “iPhones 17”, em setembro próximo.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

DJI Mic 3 chega com metade do tamanho do seu antecessor e 4x mais armazenamento
Próx. Post

Apple divulga prévia dos novos fones de ouvido Powerbeats Fit
Posts relacionados