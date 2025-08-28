Apple poderá lançar alça transversal magnética para os “iPhones 17”

Além de uma case para os “iPhones 17” com um novo tipo de material, a Apple estaria se preparando para lançar um novo acessório para a sua próxima linha de aparelhos: uma alça transversal.
Segundo o leaker Majin Bu, a alça transversal possui um sistema magnético criado para se integrar às capas dos “iPhones 17”, o que facilitaria o encaixe/desencaixe, eliminando a necessidade de ganchos e/ou presilhas. Como também especulado, as cases dos próximos modelos terão entradas/furos para alças (lanyards).
Ainda segundo a fonte, embora tenha sido projetada com os acessórios dos “iPhones 17” em mente, essa alça também poderá ser compatível com os “AirPods Pro 3”.
Os supostos modelos exibidos nas imagens acima, compartilhadas pelo leaker, são feitos de nylon trançado — semelhante ao usado nas pulseiras loop esportivas dos Apple Watches —, um material leve e respirável. No entanto, parece que a Apple também poderá lançar uma variante de silicone, que ofereceria maior flexibilidade.
Há quem discorde dessas alegações, porém. Segundo o AppleInsider, as fotos mostram uma tira de nylon com extremidades magnéticas, mas não há um ponto de fixação visível na supostas novas cases dos próximos iPhones para conectá-la.
Por fim, o leaker indica que a produção desse acessório já teria começado — naturalmente, com o objetivo de lançá-lo junto aos “iPhones 17”, em setembro próximo.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.