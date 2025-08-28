BBC adquire direitos de transmissão da sitcom “Trying”, do Apple TV+

Embora a Apple priorize disponibilizar seus filmes e séries originais exclusivamente em seu serviço de streaming, vez ou outra vemos alguns acordos de licenciamento para produções do Apple TV+. Segundo o Deadline, a mais novo deles envolve a série “Trying”.

Sitcom mais antiga do serviço, a qual já teve sua quinta temporada confirmada, ela foi adquirida pela rede de TV britânica BBC, que a transmitirá tanto em sua programação linear quanto em seu serviço de streaming, o iPlayer.

O acordo envolve as três primeiras temporadas da série — e a primeira delas estreará já no dia 8 de setembro. Segundo o site, no entanto, o acordo provavelmente inclui a opção para a compra de mais temporadas futuramente.

“Trying”, vale recordar, acompanha a história do casal Nikki e Jason, que adotam um bebê e tentam formar a família dos sonhos em meio a um ambiente caótico que envolve amigos complicados e famílias dramáticas.

Os acordos envolvendo direitos de transmissão de produções do Apple TV+ são possíveis após o fim da janela de exclusividade que a Apple garante para todas as suas produções originais — que geralmente dura cinco anos.

Quando essa janela se fecha, produtoras negociam os títulos (que continuam disponíveis no streaming da Maçã) com terceiros. No caso de “Trying”, a produção foi da BBC Studios — o que facilitou, é claro, o acordo com a BBC.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

