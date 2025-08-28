Como desativar temporariamente o carregamento otimizado dos AirPods

Os AirPods já se tornaram uma parte importante da vida dos usuários de dispositivos da Apple — graças aos seus avançados recursos de som e de saúde auditiva.
Como já mostramos por aqui, é possível ativar e desativar o chamado Carregamento Otimizado, que analisa a sua rotina de carregamento e faz ajustes/otimizações para expandir a vida útil dos fones.
Ocorre que você também pode desativar esse ajuste de forma momentânea — até o dia seguinte, para ser mais exato. Veja duas maneiras de fazer isso! 🎧
Primeiro método
Com os AirPods conectados ao iPhone ou iPad, abra os Ajustes (Settings) e selecione o nome dos fones. Desmarque a opção “Carregamento Otimizado” e escolha, então, “Desativar Até Amanhã”.
Segundo método
Abra o estojo dos AirPods próximo ao seu iPhone/iPad até que a janela dos fones seja aberta.
Caso os fones estejam recarregando com o recurso de otimização, você poderá desabilitá-lo tocando em “Desativar até amanhã”.
Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.