Leitura de 1 minuto

Como desativar temporariamente o carregamento otimizado dos AirPods

Pedro Henrique Nunes
28/08/2025 • 08:00
Os AirPods já se tornaram uma parte importante da vida dos usuários de dispositivos da Apple — graças aos seus avançados recursos de som e de saúde auditiva.

Como já mostramos por aqui, é possível ativar e desativar o chamado Carregamento Otimizado, que analisa a sua rotina de carregamento e faz ajustes/otimizações para expandir a vida útil dos fones.

Ocorre que você também pode desativar esse ajuste de forma momentânea — até o dia seguinte, para ser mais exato. Veja duas maneiras de fazer isso! 🎧

Primeiro método

Com os AirPods conectados ao iPhone ou iPad, abra os Ajustes (Settings) e selecione o nome dos fones. Desmarque a opção “Carregamento Otimizado” e escolha, então, “Desativar Até Amanhã”.

Segundo método

Abra o estojo dos AirPods próximo ao seu iPhone/iPad até que a janela dos fones seja aberta.

Caso os fones estejam recarregando com o recurso de otimização, você poderá desabilitá-lo tocando em “Desativar até amanhã”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
