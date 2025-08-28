Como desativar temporariamente o carregamento otimizado dos AirPods

Os AirPods já se tornaram uma parte importante da vida dos usuários de dispositivos da Apple — graças aos seus avançados recursos de som e de saúde auditiva.

Como já mostramos por aqui, é possível ativar e desativar o chamado Carregamento Otimizado, que analisa a sua rotina de carregamento e faz ajustes/otimizações para expandir a vida útil dos fones.

Ocorre que você também pode desativar esse ajuste de forma momentânea — até o dia seguinte, para ser mais exato. Veja duas maneiras de fazer isso! 🎧

Primeiro método

Com os AirPods conectados ao iPhone ou iPad, abra os Ajustes (Settings) e selecione o nome dos fones. Desmarque a opção “Carregamento Otimizado” e escolha, então, “Desativar Até Amanhã”.

Segundo método

Abra o estojo dos AirPods próximo ao seu iPhone/iPad até que a janela dos fones seja aberta.

Caso os fones estejam recarregando com o recurso de otimização, você poderá desabilitá-lo tocando em “Desativar até amanhã”.

