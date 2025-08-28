DJI Mic 3 chega com metade do tamanho do seu antecessor e 4x mais armazenamento

A DJI anunciou hoje o seu mais novo sistema de microfones de lapela, chamado Mic 3. Com metade do tamanho e do peso do seu antecessor, o Mic 2, ele chega com melhorias importantes, como a capacidade de gravar até quatro pessoas ao mesmo tempo e um armazenamento interno 4x maior.

Publicidade

Bastante parecido em termos de dimensões com o Mic Mini, lançado no ano passado, o Mic 3 suporta até quatro transmissores e até oito receptores simultaneamente, além ter um alcance de 400 metros. Ele também alterna entre as frequência de 2,4GHz e de 5GHz para evitar interferências, bem como conta com cancelamento ativo de ruído.

Com apenas 16 gramas, ele promete ser ainda mais portátil porém sem abrir mão de uma boa autonomia de bateria. Segundo a fabricante chinesa, o transmissor pode operar por até 10 horas com uma única carga, enquanto o receptor aguenta até 8 horas de uso ininterrupto — uma melhoria em relação ao Mic 2, que trazia uma autonomia de até 6 horas para ambos os componentes. A case de carregamento do Mic 3, por sua vez, pode oferecer até 2,4 recargas adicionais, expandindo a autonomia geral do sistema para 28 horas.

Um dos destaques do Mic 3 é o recurso Adaptive Gain Control (algo como “controle adaptativo de ganho”) que, como seu nome indica, trata de suprimir picos de volume e outros sons indesejados pelo de forma automática, bem como o Dynamic mode (modo dinâmico), que faz a mesma coisa, mas com o objetivo de manter o volume consistente em ambientes fechados como estúdios.

Publicidade

Usuários podem ainda selecionar um entre três perfis de tom de voz (Regular, Rich e Bright), os quais foram feitos para combinar com as características vocais da pessoa que está usando o Mic 3 para gravar a sua voz.

Assim como o Mic 2, o novo sistema traz recursos como uma ferramenta de backup integrada, uma tela sensível ao toque no receptor e mais. Ao contrário do seu antecessor, que vinha com 8GB de armazenamento inteiro, porém, ele vem com 32GB (para gravações tanto em 24 quanto em 32 bits), o que é um salto e tanto.

Interessados podem adquirir apenas um microfone ou um receptor por US$100 cada, um microfone e um receptor por US$220 e um kit com uma case de carregamento, um receptor, dois microfones e outros acessórios por US$330 — tudo diretamente do site da DJI.

Meet DJI Mic 3 – Advanced Mini Wireless Microphone



✅Lightweight & Intuitive, Compact Storage

✅4TX + 8RX Capability & Four-Channel Output

✅Adaptive Gain Control for Balanced Volume

✅Three Voice Tone Presets, Two-Level Noise Cancelling

✅Dual Band Anti-Interference, Lossless… pic.twitter.com/LTybexoUuw — DJI (@DJIGlobal) August 28, 2025 Conheça o DJI Mic 3 – Mini Microfone Sem Fio Avançado



✅ Leve e intuitivo, armazenamento compacto

✅ Capacidade 4TX + 8RX e saída de quatro canais

✅ Controle de ganho adaptativo para volume balanceado

✅ Três predefinições de tons de voz, cancelamento de ruído de dois níveis

✅ Transmissão de áudio anti-interferência de banda dupla sem perdas

✅ Gravação interna de 32 bits em formato float de arquivo duplo

✅ Código de tempo integrado para edição perfeita

✅ Tempo de operação estendido e carregamento rápido



DJI Mic 3, desempenho que fala.



👉brnw.ch/21wVgpz

🛒

Segundo o Mundo Conectado, o Mic 3 deverá aterrissar no Brasil no final do mês que vem. Como tem sido a tônica com os produtos da DJI nos últimos tempos, eles não têm previsão de lançamento nos Estados Unidos ainda.