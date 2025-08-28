DNE Digital: estudantes agora podem salvar sua carteirinha no app Carteira (Wallet)

Estudantes que utilizam o iPhone agora podem salvar o Documento Nacional do Estudante (DNE) diretamente no app Carteira (Wallet). Emitido por entidades como UNE, UBES e ANPG, o documento é reconhecido em todo o território nacional e garante benefícios previstos pela Lei da Meia-Entrada (Lei nº 12.933/2013).

Publicidade

Com a integração ao Wallet, o DNE Digital fica sempre acessível no celular, permitindo comprovar o status de estudante em cinemas, shows, teatros, eventos esportivos e educacionais sem mais a necessidade de depender da sua versão física. A digitalização elimina o risco de esquecimento — constante em eventos de grande porte como shows — e torna mais prático o acesso às vantagens.

Divulgação/UNE

A emissão pode ser feita pela internet e o processo envolve preenchimento de dados, envio de documentação estudantil probatória e o pagamento de uma taxa de R$45 (mais o frete). Após a aprovação, o estudante pode adicionar a carteirinha ao Wallet, além de acessá-la pelo próprio app DNE Digital.

A novidade aproxima beneficiários do documento e usuários de iPhone da experiência proporcionada pela Maçã com cartões de embarque, ingressos e cartões de crédito, e amplia a conveniência ao centralizar o uso da carteira em um só lugar.