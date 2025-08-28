Navegue

Google Vids agora gera vídeos a partir de imagens e ganha avatares de IA

Douglas Nascimento
28/08/2025 • 11:32
Google Vids

O Vids, plataforma de criação e edição de vídeos lançada pelo Google no final do ano passado, está ganhando mais novidades relacionadas a inteligência artificial (IA) generativa, as quais tornarão a geração e a edição de vídeos já existentes ainda mais poderosas.

A mais relevante delas é a possibilidade de gerar vídeos curtos a partir de imagens com o Veo 3. Com a novidade, você pode fazer upload de uma imagem e usar um prompt de texto para gerar um vídeo de até oito segundos que lhe ajude a divulgar um produto, por exemplo.

Esse é um recurso que já está disponível há algum tempo no Gemini ou no Google AI Studio, mas a integração direta com o Vids certamente torna o processo de criação bem mais fácil, uma vez que ele está a alguns poucos cliques e diretamente no seu ambiente de trabalho.

YouTube video

Outra novidade focada no ambiente corporativo é a possibilidade de usar um avatar de IA para gerar conteúdos para vídeos — o que pode ser ideal para apresentar determinado negócio ou produto, especialmente caso você não goste muito de aparecer em frente às câmeras.

YouTube video

O Vids também está ganhando um novo recurso denominado automatic transcript trim, o qual remove automaticamente palavras ou pausas desnecessárias de vídeos. No próximo mês, a plataforma também ganhará cancelamento de ruído, fundos, filtros e opções de aparência.

YouTube video

Adicionalmente, para ajudar os usuários com os recursos e as novidades que chegaram ao Vids, o Google também lançou uma série de vídeos no YouTube com instruções sobre como usar a plataforma, bem como com informações sobre o seu funcionamento.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
