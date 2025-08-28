Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Jogo Destiny: Rising chega oficialmente ao iPhone e iPad

Bruno S. Gentile
28/08/2025 • 17:59
Banner de Destiny: Rising

A franquia Destiny chega ao universo dos jogos mobile com o lançamento oficial de Destiny: Rising para iPhone, iPad e dispositivos Android. Desenvolvido pela NetEase Games, sob licença da Bungie, o título coloca na palma da mão dos jogadores uma experiência completa do popular RPG 1Role playing game, ou jogo de interpretação de papéis. de tiro e ficção científica.

Publicidade

Ambientado em uma linha do tempo alternativa, anterior aos eventos dos jogos principais, Destiny: Rising apresenta uma narrativa inédita, explorando o período que antecede a criação da Última Cidade. O enredo leva os jogadores a regiões como o Red Sea Rift, em meio a tramas envolvendo os Cabal, a maldição de Veridia e a participação dos Iron Lords.

Ao contrário do modelo clássico baseado em classes (Hunter, Titna e Warlock), o novo jogo adota um sistema de heróis com personagens inéditos e já conhecidos da franquia, como Ikora Rei, Iron Lord Jolder e Kabr, que possuem habilidades próprias.

YouTube video

O título reúne modos de campanhas solo, strikes cooperativos para seus jogadores e uma variedade de opções PVE 2Player vs. Environment, ou jogador contra o ambiente. PvP 3Player vs. Player, ou jogador contra jogador. Há ainda foco no multiplayer online, que permite a criação de clãs, modos casuais e até personalização de espaços compartilhados.

Destiny: Rising também promove integração com Destiny 2. Jogadores que participarem do evento “Bear the Light” poderão desbloquear um emblema exclusivo utilizável no título principal da Bungie. Além disso, a primeira temporada, chamada de Daybreak, está confirmada, embora sem data de lançamento definida.

Publicidade

O jogo pode ser baixado gratuitamente na App Store e conta com compras internas. Ele requer minimamente o iOS/iPadOS 11 para ser instalado.

via AppleInsider

Notas de rodapé

  • 1
    Role playing game, ou jogo de interpretação de papéis.
  • 2
    Player vs. Environment, ou jogador contra o ambiente
  • 3
    Player vs. Player, ou jogador contra jogador.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

DNE Digital: estudantes agora podem salvar sua carteirinha no app Carteira (Wallet)
Posts relacionados