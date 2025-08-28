Jogo Destiny: Rising chega oficialmente ao iPhone e iPad

A franquia Destiny chega ao universo dos jogos mobile com o lançamento oficial de Destiny: Rising para iPhone, iPad e dispositivos Android. Desenvolvido pela NetEase Games, sob licença da Bungie, o título coloca na palma da mão dos jogadores uma experiência completa do popular RPG de tiro e ficção científica.

Ambientado em uma linha do tempo alternativa, anterior aos eventos dos jogos principais, Destiny: Rising apresenta uma narrativa inédita, explorando o período que antecede a criação da “Última Cidade“. O enredo leva os jogadores a regiões como o Red Sea Rift, em meio a tramas envolvendo os Cabal, a maldição de Veridia e a participação dos Iron Lords.

Ao contrário do modelo clássico baseado em classes (Hunter, Titna e Warlock), o novo jogo adota um sistema de heróis com personagens inéditos e já conhecidos da franquia, como Ikora Rei, Iron Lord Jolder e Kabr, que possuem habilidades próprias.

O título reúne modos de campanhas solo, strikes cooperativos para seus jogadores e uma variedade de opções PVE . PvP Há ainda foco no multiplayer online, que permite a criação de clãs, modos casuais e até personalização de espaços compartilhados.

Destiny: Rising também promove integração com Destiny 2. Jogadores que participarem do evento “Bear the Light” poderão desbloquear um emblema exclusivo utilizável no título principal da Bungie. Além disso, a primeira temporada, chamada de Daybreak, está confirmada, embora sem data de lançamento definida.

O jogo pode ser baixado gratuitamente na App Store e conta com compras internas. Ele requer minimamente o iOS/iPadOS 11 para ser instalado.

