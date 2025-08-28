Navegue

Mercado de smartphones da América Latina cresceu no 2º trimestre de 2025

Novos dados divulgados pela Canalys mostram que a Apple segue em posição bastante secundária no mercado de smartphones da América Latina, o qual apresentou um crescimento modesto de 2% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo os dados, foram vendidas 34,3 milhões de unidades no período em todo o continente, que continua tendo a Samsung como líder isolada em vendas (com 32% de participação), seguida por Xiaomi (20%), Motorola (15%), HONOR (8%) e TRANSSION (2,4%).

Vendas de smartphones na América Latina

A Apple mais uma vez ficou “escondida” na soma das outras fabricantes, que venderam 6,1 milhões de unidades no segundo trimestre e registraram uma queda de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Elas são responsáveis por 18% do market share da região.

Quando olhamos especificamente o mercado nacional, a situação da Maçã é menos pior. Dentre os cinco maiores mercados da América Latina, o Brasil é o único país em que a Apple aparece no Top 5 — justamente na quinta colocação, com 5% de participação.

Vendas de smartphones na América Latina

Maior mercado da região, o Brasil viu suas vendas de smartphones caírem 3% no total em comparação com as do segundo trimestre de 2024 — o que evidencia uma saturação do setor por aqui, a qual ocorre após uma forte impulso competitivo nos últimos anos.

