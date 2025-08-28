Mercado de smartphones da América Latina cresceu no 2º trimestre de 2025

Novos dados divulgados pela Canalys mostram que a Apple segue em posição bastante secundária no mercado de smartphones da América Latina, o qual apresentou um crescimento modesto de 2% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo os dados, foram vendidas 34,3 milhões de unidades no período em todo o continente, que continua tendo a Samsung como líder isolada em vendas (com 32% de participação), seguida por Xiaomi (20%), Motorola (15%), HONOR (8%) e TRANSSION (2,4%).

A Apple mais uma vez ficou “escondida” na soma das outras fabricantes, que venderam 6,1 milhões de unidades no segundo trimestre e registraram uma queda de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Elas são responsáveis por 18% do market share da região.

Quando olhamos especificamente o mercado nacional, a situação da Maçã é menos pior. Dentre os cinco maiores mercados da América Latina, o Brasil é o único país em que a Apple aparece no Top 5 — justamente na quinta colocação, com 5% de participação.

Maior mercado da região, o Brasil viu suas vendas de smartphones caírem 3% no total em comparação com as do segundo trimestre de 2024 — o que evidencia uma saturação do setor por aqui, a qual ocorre após uma forte impulso competitivo nos últimos anos.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.