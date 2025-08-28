O que fazer se os gestos de cabeça não funcionarem nos AirPods

Desde o iOS/iPadOS 18 e o macOS Sequoia 15, donos de modelos selecionados de AirPods podem usar gestos de cabeça para interagir com os seus aparelhos — como atender ou responder uma chamada/ligação bastando mexer a cabeça de cima para baixo (sinal positivo), por exemplo.
Apesar de ser tão útil, talvez você esteja enfrentando problemas relacionados à ativação dessas interações por gestos com os fones de ouvido sem fio da Apple.
Confira algumas dicas de como resolver isso! 🎶
- Verifique se os seus AirPods Pro 2 estão rodando, minimamente, a versão
7A294do firmware; no caso dos AirPods 4 (ambos os modelos), não é necessário fazer essa verificação, já que eles foram lançados após essa disponibilização. Você pode conferir essa informação indo até Ajustes, tocando no nome dos AirPods (na parte superior) e indo até a seção “Sobre”. No Mac, abra os Ajustes do Sistema, clique no nome dos fones e veja a informação na mesma seção.
- Ainda nos ajustes dos seus fones, verifique se os “Gestos com a Cabeça” estão de fato habilitados.
- Use os AirPods de uma forma com que eles fiquem firmes nos seus ouvidos, ou seja, que não estejam soltos.
- Permita que a Siri possa anunciar ligações ou ler notificações. Abra os Ajustes no seu iPhone/iPad, vá até “Apple Intelligence e Siri” (ou Siri) e em “Anunciar Ligações” ou “Ler Notificações”.
- Ainda nos ajustes da Siri, verifique se “Permitir Quando Bloqueado” está habilitado.
- Redefina os AirPods para os ajustes de fábrica e configure-os com os seus aparelhos novamente.
