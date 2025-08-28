Promoções na App Store: Fox Eats Chicks, Skul: The Hero Slayer, Predator Clock : Alarm Clock e mais!

Nesta quinta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Criado por Geza Maurer, Fox Eats Chicks é uma mistura de jogo de exploração com quebra-cabeças — e é o nosso destaque do dia.

Contando com um visual retrô em duas dimensões, com mais de 8 dezenas de níveis e sem nenhuma compra interna, publicidade ou assinatura, o jogo é perfeito para ocupar aquele tempinho livre antes de uma consulta ou logo depois do almoço.

Você é uma raposa e seu objetivo é comer as galinhas, escapando de perigos como armadilhas espalhadas pelas fases, utilizando controle na tela para mover, pular e abaixar.

Confira um vídeo dele:

Para os fãs de jogos das décadas de 1980-90, o jogo é um prato cheio. Aproveite a oferta e boa diversão! 🦊

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Jogo de cartas.

Um jogo sobre vida, perda e esperança.

Aplicativos

Relógio do Predador.

Sintetizador musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️