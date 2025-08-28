Sétima beta do Xcode 26 é lançada com suporte ao GPT-5 e ao Claude

A Apple acaba de liberar a sétima verão beta do Xcode 26 (compilação 17A5305kTF ), a qual chega com suporte ao GPT-5 — o modelo de inteligência artificial mais recente e poderoso da OpenAI —, além de uma integração com o Claude.

Como sabemos, o lançamento do GPT-5 não foi dos mais suaves, mas desenvolvedores não precisarão se preocupar, já que continuará sendo possível selecionar o GPT-4.1 para iniciar novas conversas com o ChatGPT pelo Xcode.

Segundo a Apple, o GPT-5 é “otimizado para resultados rápidos e de alta qualidade”, sendo apropriado para “a maior parte das tarefas de programação”. Em situações mais complexas, porém, será possível recorrer ao GPT-5 (Reasoning), que passa mais tempo “pensando” antes de entregar uma resposta.

Falando agora do modelo da Anthropic, usuários poderão, a partir da nova versão, acessá-lo por meio do painel “Intelligence”, nos ajustes do Xcode. Por lá, será possível conectar sua conta do Claude de modo a usar o modelo Sonnet 4 em projetos.

New in Xcode 26 Beta 7: Users can now log into their Claude account from Xcode.



New in Xcode 26 Beta 7: Users can now log into their Claude account from Xcode.



Generate code and documentation, automatically fix errors, and create inline playgrounds using coding intelligence features in Xcode, powered by Claude Sonnet 4. pic.twitter.com/38SicHtEMm — Claude (@claudeai) August 28, 2025

Gere código e documentação, corrija erros automaticamente e crie playgrounds em linha usando os recursos de inteligência de codificação do Xcode, desenvolvidos pelo Claude Sonnet 4.

Além do ChatGPT e do Claude, vale lembrar, desenvolvedores também podem executar modelos locais em seus Macs, bem como usar chaves de API de outras ferramentas parecidas.

A sétima beta do Xcode 26 pode ser baixada nessa página. O changelog da nova versão, por sua vez, pode ser conferido no site da Apple para desenvolvedores.