Sétima beta do Xcode 26 é lançada com suporte ao GPT-5 e ao Claude

A Apple acaba de liberar a sétima verão beta do Xcode 26 (compilação
17A5305kTF), a qual chega com suporte ao GPT-5 — o modelo de inteligência artificial mais recente e poderoso da OpenAI —, além de uma integração com o Claude.
Como sabemos, o lançamento do GPT-5 não foi dos mais suaves, mas desenvolvedores não precisarão se preocupar, já que continuará sendo possível selecionar o GPT-4.1 para iniciar novas conversas com o ChatGPT pelo Xcode.
Segundo a Apple, o GPT-5 é “otimizado para resultados rápidos e de alta qualidade”, sendo apropriado para “a maior parte das tarefas de programação”. Em situações mais complexas, porém, será possível recorrer ao GPT-5 (Reasoning), que passa mais tempo “pensando” antes de entregar uma resposta.
Falando agora do modelo da Anthropic, usuários poderão, a partir da nova versão, acessá-lo por meio do painel “Intelligence”, nos ajustes do Xcode. Por lá, será possível conectar sua conta do Claude de modo a usar o modelo Sonnet 4 em projetos.
Além do ChatGPT e do Claude, vale lembrar, desenvolvedores também podem executar modelos locais em seus Macs, bem como usar chaves de API 1 Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. de outras ferramentas parecidas.
A sétima beta do Xcode 26 pode ser baixada nessa página. O changelog da nova versão, por sua vez, pode ser conferido no site da Apple para desenvolvedores.
Notas de rodapé
- 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.