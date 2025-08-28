Threads testa recurso de posts longos para competir com o X

A Meta confirmou que o Threads está testando um novo recurso que permite a publicação de textos longos diretamente na plataforma. A novidade foi identificada inicialmente pelo social media Radu Oncescu.

Publicidade

Com a função, é possível anexar blocos de texto alternativos formatados em uma publicação, eliminando a necessidade de criar vários posts encadeados para compartilhar conteúdos mais extensos. O texto longo aparece separadamente, em uma caixa cinza que exibe um trecho inicial do escrito, podendo ser expandido pelos leitores para visualização completa.

Segundo a empresa de Mark Zuckerbeg, o objetivo é facilitar o compartilhamento de reflexões longas, notícias, trechos de livros e outros conteúdos criativos, tornando o Threads mais atrativo para escritores, jornalistas e criadores. A novidade também substitui práticas comuns, como a publicação de capturas de tela de notas, usadas para controlar limites de caracteres.

O movimento coloca o Threads em rota de colisão com o X (ex-Twitter), que já oferece a ferramenta “Articles”. No entanto, a versão do X está restrita a assinantes, enquanto a rede social da Meta, ao menos nesta fase inicial, libera o recurso para todos os usuários. A diferença é que, no Threads, por enquanto, só é possível compartilhar texto, enquanto o X permitir a inclusão de imagens e vídeos.

Com mais de 400 milhões de usuários ativos mensais, o Threads tem buscado estratégias para alcançar a liderança no mercado de produção de conteúdos em texto dominado pela rede de Elon Musk que conta com 600 milhões. A Meta informou que a funcionalidade de posts longos continua em fase de testes, mas deve ser expandida gradualmente par mais pessoas na próxima semana.

via TechCrunch