Apple abre loja oficial na rede social Douyin, versão chinesa do TikTok

A Apple inaugurou hoje uma loja oficial na rede social chinesa Douyin, marcando uma nova expansão da presença varejista da empresa no país. A rede é basicamente a versão chinesa do TikTok (sob comando da ByteDance), estando restrita à China continental e a Hong Kong.

Publicidade

Inclusive, assim como o TikTok, o Douyin é extremamente popular e possui mais de 760 milhões de usuários ativos por mês.

Conforme notado pelo site chinês IT Home, a Apple também projetou uma versão especial do seu logotipo para a loja, combinando os elementos do logo do TikTok.

Os clientes que comprarem os produtos da Apple pelo Douyin também podem obter ajuda de especialistas. Há, ainda, vídeos tutoriais úteis para facilitar a compra e a transição para os novos dispositivos.

Suporte ao Douyin Pay

Já há algumas semanas a Apple também vem testando o suporte ao Douyin Pay na App Store chinesa, de acordo com o South China Morning Post.

Publicidade

Lançado em janeiro de 2021 como um recurso de pagamento dentro do Douyin, o serviço permite que os usuários vinculem contas bancárias e realizem transações dentro do ecossistema da plataforma, incluindo compras por transmissão ao vivo e compras no aplicativo.

Atualmente, a App Store chinesa possui suporte ao Alipay, ao WeChat Pay e à estatal China UnionPay como formas de pagamento.

via AppleInsider, MacRumors